Hayward市將有幾十間低於市價房屋供合資格民眾購買（視頻）

【KTSF 傅景竑的報導】

Hayward市將有幾十間低於市場價格的房屋，讓符合資格的民眾購買。

根據Hayward市府網站，在Hayward南區鄰近South Hayward BART車站，有20間低於市價的房屋，售價由447,814元至500,923元，將在8月25日舉行抽籤。

申請的民眾需符合中低收入標準，更多資訊及申請詳情可上網：Builtforamerica.com/bmr-somi了解

另一組低於市場價房屋，位於25501 Mission Boulevard，一共有14間鎮屋，由有兩睡房及四睡房，價格由477,416元至575,311元，將在9月6日抽籤。

民眾需要在8月23日之前提出申請，更多資訊可以上：Housekeys8.com了解。

另外，Hayward政府亦將會在1000 La Playa Drive，提供五戶低於市場價房屋，包括兩間兩睡房公寓，及三間四睡房公寓，詳情可上：Housekeys8.com查看

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