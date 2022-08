Hayward市將有幾十間低於市價房屋供合資格民眾購買（視頻）

【KTSF 傅景竑的報導】

Hayward市將有幾十間低於市場價格的房屋,讓符合資格的民眾購買。

根據Hayward市府網站,在Hayward南區鄰近South Hayward BART車站,有20間低於市價的房屋,售價由447,814元至500,923元,將在8月25日舉行抽籤。

申請的民眾需符合中低收入標準,更多資訊及申請詳情可上網:Builtforamerica.com/bmr-somi了解

另一組低於市場價房屋,位於25501 Mission Boulevard,一共有14間鎮屋,由有兩睡房及四睡房,價格由477,416元至575,311元,將在9月6日抽籤。

民眾需要在8月23日之前提出申請,更多資訊可以上:Housekeys8.com了解。

另外,Hayward政府亦將會在1000 La Playa Drive,提供五戶低於市場價房屋,包括兩間兩睡房公寓,及三間四睡房公寓,詳情可上:Housekeys8.com查看

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

