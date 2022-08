Contra Costa縣大學生、居民及上班族可領25元路路通卡（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

東灣Contra Costa縣的大學生、居民及上班族,可獲發一張有25元面額的路路通卡。

Contra Costa縣的511交通委員會,推出Try Transit優惠,宣佈縣內的居民、大學生及成人上班族,合資格就可獲發一張有25元面額的路路通卡。

當局指,希望這措施能鼓勵大眾一星期至少一日選用公共交通工具上班。

想申請這優惠,申請者要18歲以上,在Contra Costa縣工作或居住。

學生方面,就需要至少報讀了9個科目(學分),並在Contra Costa縣6所大學和社區學院就讀,分別是CSU Eastbay (Concord Campus)、Contra Costa College、Diablo Valley College Pleasant Hill分校、Diablo Valley College San Ramon分校、Los Medanos Saint Mary’s College。

這兩類合資格申請人,必需是平常一個人開車上班或上學,以及同意填寫優惠計劃調查問卷。

另外,如果已領取今年7月1日至明年6月30日內,511所提供的其他優惠,就未能申請此25元面額的路路通卡。

