中方反制佩洛西竄訪台灣 取消和暫停多項兩邊合作

【有線新聞】

中國外交部周五宣布,針對美國眾議院議長佩洛西執意竄訪台灣,決定採取一系列反制美方措施,取消和暫停多項合作,同時制裁佩洛西及其直系親屬。

中國外交部周五表示,針對美國眾議院議長佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉,執意竄訪台灣,宣布對美方採取一系列反制措施,包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議,又會暫停中美非法移民遣返合作、中美刑事司法協助合作、中美打擊跨國犯罪合作、中美禁毒合作和暫停中美氣候變化商談,又稱針對佩洛西惡劣挑釁行徑,決定同時制裁她及其直系親屬。

而在柬埔寨出席東亞合作系列外長會議的外長王毅就表示,七國集團發表的涉台聲明,混淆是非、顛倒黑白,是廢紙一張。

王毅表示:「這個聲明中方堅決地反對,因為它混淆是非、顛倒黑白,公然為侵權者來張目,反而向維權者施加壓力,公理何在,國際關係基本準則何在,如果讓這種腔調繼續下去的話,那麼地區和平和世界和平都會受到嚴重的損害。」

另外,外交部緊急召見有關歐洲國家和歐盟駐華使節,提出嚴正交涉和強烈抗議,副部長鄧勵表示,一個中國原則是各國與中國交往的政治基礎,同中方建交的國家不得與台灣進行任何形式的官方往來,鄧勵隨後又緊急召見日本駐華大使,表示日本曾長期殖民台灣,有不可推卸的嚴重歷史罪責,敦促日方更加謹言慎行,妥善處理涉台問題。

