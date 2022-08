博徹思宣佈11月中期選舉不會競逐舊金山地檢官職位

【KTSF 朱慧琪報導】

6月時被罷免的舊金山(三藩市)地檢官博徹思(Chesa Boudin)宣佈,11月中期選舉時,不會競逐地檢官職位。

博徹思連續發了幾段推文表示,他不會在11月競逐舊金山地檢官,他選擇「將家庭放第一位」,他指出,他媽媽在5月份去世,他都沒有時間處理,他又表示,知道這個決定令很多致力改革的人失望",他更對接任他的現任三藩市地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)感到「非常擔憂」。

他說沒聽到任何保證實施的成功計劃將繼續下去,他每天都看到令人擔憂的跡象,而進步就出現倒退。

他在推文也提到,由2019年當選舊金山地檢官,在短時間內所取得成就,包括為一名被錯誤定罪而入獄32年的男子洗脫罪名。

舊金山選民是於6月7日以近六成的選票將博徹思撤職,而到目前為止,沒有人宣佈競選地檢官挑戰謝安宜。

