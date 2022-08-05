博徹思宣佈11月中期選舉不會競逐舊金山地檢官職位

【KTSF 朱慧琪報導】

6月時被罷免的舊金山（三藩市）地檢官博徹思（Chesa Boudin）宣佈，11月中期選舉時，不會競逐地檢官職位。

博徹思連續發了幾段推文表示，他不會在11月競逐舊金山地檢官，他選擇「將家庭放第一位」，他指出，他媽媽在5月份去世，他都沒有時間處理，他又表示，知道這個決定令很多致力改革的人失望＂，他更對接任他的現任三藩市地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）感到「非常擔憂」。

他說沒聽到任何保證實施的成功計劃將繼續下去，他每天都看到令人擔憂的跡象，而進步就出現倒退。

他在推文也提到，由2019年當選舊金山地檢官，在短時間內所取得成就，包括為一名被錯誤定罪而入獄32年的男子洗脫罪名。

舊金山選民是於6月7日以近六成的選票將博徹思撤職，而到目前為止，沒有人宣佈競選地檢官挑戰謝安宜。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。