【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)預料將會更新COVID的指引。

CNN電視台獲得更新指引的計劃,估計CDC最快下星期初會公佈,CDC將會放寬未接種疫苗人士和接觸過病毒的指引。

過去患者需要居家隔離五天,他們將會可以佩戴口罩出街,和在接觸過病毒最少5天後要做病毒測試。

假如患者仍然有病症,就需要繼續隔離,CDC計劃淡化6呎的社交距離指引,和在學校實施經常性的病毒測試,到目前階段,專家仍然討論這些更新的條文。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。