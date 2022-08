俄法庭判處美國女籃明星運毒罪成 判監9年

【KTSF】

兩度獲得奧運金牌的美國女子籃球明星Britney Griner,被俄羅斯法庭判處運毒罪名成立,獲判監禁9年,Griner作出道歉並且要求輕判,拜登政府就指責判刑,認為Griner被錯誤扣押,美國正試圖透過互換囚犯方式,謀求俄國釋放她。

在俄羅斯被扣押近半年的Griner,因為運毒罪名成立,被俄羅斯法庭判處監禁9年。

俄國檢察官指,Griner今年2月抵達莫斯科機場時,在她的行李搜出不足1克的大麻油而被捕,但Griner聲稱這種「誠實錯誤」,是因為她執拾行李時太過匆忙,她其實並沒有意圖觸犯俄國法律。

拜登發表聲明指,「俄羅斯錯誤拘留Griner,是不能接受,他呼籲俄羅斯立即釋放Griner,以便Griner可以與妻子、愛人、朋友和隊員一起」。

美國駐莫斯科大使館代辦表示,她將會繼續盡力確保Griner以及所有被扣押在俄羅斯的美國人的安全。

拜登政府正試圖以囚犯互換方式,打算釋放在美國服刑的俄國軍火走私犯Viktor Bout,來交換Griner和另一名前任海軍陸戰隊員Paul Whelan的獲釋,Whelan因為間諜罪,在2020年被俄國判囚16年。

Griner的律師團隊表示,將會對判刑提出上訴,有分析人士擔心,在俄烏戰爭中,Griner有可能被用作政治籌碼。

