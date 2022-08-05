俄法庭判處美國女籃明星運毒罪成 判監9年

August 5, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
Britney Griner (11Alive / YouTube)

【KTSF】

兩度獲得奧運金牌的美國女子籃球明星Britney Griner，被俄羅斯法庭判處運毒罪名成立，獲判監禁9年，Griner作出道歉並且要求輕判，拜登政府就指責判刑，認為Griner被錯誤扣押，美國正試圖透過互換囚犯方式，謀求俄國釋放她。

在俄羅斯被扣押近半年的Griner，因為運毒罪名成立，被俄羅斯法庭判處監禁9年。

俄國檢察官指，Griner今年2月抵達莫斯科機場時，在她的行李搜出不足1克的大麻油而被捕，但Griner聲稱這種「誠實錯誤」，是因為她執拾行李時太過匆忙，她其實並沒有意圖觸犯俄國法律。

拜登發表聲明指，「俄羅斯錯誤拘留Griner，是不能接受，他呼籲俄羅斯立即釋放Griner，以便Griner可以與妻子、愛人、朋友和隊員一起」。

美國駐莫斯科大使館代辦表示，她將會繼續盡力確保Griner以及所有被扣押在俄羅斯的美國人的安全。

拜登政府正試圖以囚犯互換方式，打算釋放在美國服刑的俄國軍火走私犯Viktor Bout，來交換Griner和另一名前任海軍陸戰隊員Paul Whelan的獲釋，Whelan因為間諜罪，在2020年被俄國判囚16年。

Griner的律師團隊表示，將會對判刑提出上訴，有分析人士擔心，在俄烏戰爭中，Griner有可能被用作政治籌碼。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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