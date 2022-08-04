白宮指普洛西訪台並沒改變美國對中國及台灣一貫政策

【KTSF 朱慧琪報導】

白宮在普洛西結束訪台後表示，聯邦眾議長這次台灣行程，並沒有改變一直以來美國對中國及台灣的政策。

對於聯邦眾議長普洛西出訪台灣，白宮一直強調，美國三權分立，國會有獨立的權限，眾議院議長有權自行決定訪問的行程，而在此之前，已經有眾議長，以及多名國會議員訪台的先例，普洛西此行與美國一貫以來的一個中國政策並無衝突。

白宮週三再次指出，眾議長去哪裡訪問，白宮無法干預，而行程也無改變美國的政策。

白宮發言人Karine Jean-Pierre說：「我們不決定她去何處，是她作出這個決定，如你所知，總統當了36年的聯邦參議員，他明白那個具體事實，它並無改變我們的計劃、長期的政策、美國的政策，我們已很清楚表明了這一點

在場有記者問，現在台灣實際上已被中國軍演包圍，眾議長這次出訪台灣是否值得？白宮發言人就表示，美國會準備好應對北京選擇做的事情。

Jean-Pierre說：「北京沒理由將此行變成某種危機，此行符合美國的長期政策，中方沒理由這樣做，我們非常清楚，以1979年《台灣關係法》指導的一個中國政策並沒有改變，但是我們會準備好，應對北京所選擇做的事情

美軍列根號航母戰鬥群在上週末開始進入南海，此外，相等與航母的大型兩棲突擊艦的黎波里號搭載F35戰鬥機群，也進入台灣附近海域，而另一艘大型的兩棲突擊艦美利堅號，也在日本港口待命。

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