白宮指普洛西訪台並沒改變美國對中國及台灣一貫政策

【KTSF 朱慧琪報導】

白宮在普洛西結束訪台後表示,聯邦眾議長這次台灣行程,並沒有改變一直以來美國對中國及台灣的政策。

對於聯邦眾議長普洛西出訪台灣,白宮一直強調,美國三權分立,國會有獨立的權限,眾議院議長有權自行決定訪問的行程,而在此之前,已經有眾議長,以及多名國會議員訪台的先例,普洛西此行與美國一貫以來的一個中國政策並無衝突。

白宮週三再次指出,眾議長去哪裡訪問,白宮無法干預,而行程也無改變美國的政策。

白宮發言人Karine Jean-Pierre說:「我們不決定她去何處,是她作出這個決定,如你所知,總統當了36年的聯邦參議員,他明白那個具體事實,它並無改變我們的計劃、長期的政策、美國的政策,我們已很清楚表明了這一點

在場有記者問,現在台灣實際上已被中國軍演包圍,眾議長這次出訪台灣是否值得?白宮發言人就表示,美國會準備好應對北京選擇做的事情。

Jean-Pierre說:「北京沒理由將此行變成某種危機,此行符合美國的長期政策,中方沒理由這樣做,我們非常清楚,以1979年《台灣關係法》指導的一個中國政策並沒有改變,但是我們會準備好,應對北京所選擇做的事情

美軍列根號航母戰鬥群在上週末開始進入南海,此外,相等與航母的大型兩棲突擊艦的黎波里號搭載F35戰鬥機群,也進入台灣附近海域,而另一艘大型的兩棲突擊艦美利堅號,也在日本港口待命。

