最新數據顯示 灣區用戶比南加用戶更省水（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州乾旱長達三年,隨著夏季氣溫上升,缺水情況更加惡化,但州內各地省水計劃開始奏效,最新用水數據顯示,灣區比南加更省水。

根據加州水資源控制委員會統計,全州用水量在今年6月跟2020年同期相比掉了7.6%,雖然距離州長紐森在去年7月設立的省水目標15%還有一段距離,但已經比5月的3.1%成長超過一倍。

省水量的成長在北加特別明顯,尤其是舊金山灣區,整個灣區在今年6月跟去年同期相比,總共省下了12.6%,Marin省了25.3%,聖荷西17.5%,Santa Clara 15%,Alameda 13.2%,東灣12.2%,Contra Costa 11.2%,舊金山5.7%。

位於南加的洛杉磯、聖地亞哥等城市,則在同月只省下5.9%的用水量,與灣區明顯差距。

灣區當地的水資源單位表示,各地灣區居民在生活中節約用水,從修補漏水到更換節水庭院,每一步措施都將大力幫助加州在未來持續抗旱的作戰。

雖然在加州的部分地區看到節水量的成長,州長紐森持續觀察用水量,在未來還是有可能實施,像2015年的區域用水限制,向超標的區域及水資源單位開罰。

北加各地在週一的短暫降雨,雖然稍微幫助水庫的蓄水量,但面對長期的乾旱無太大幫助,加州的97%地區處於『嚴重』乾旱等級,59%處於『極端』乾旱等級,水資源控制委員會將持續宣導節約用水。

