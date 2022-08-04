最新數據顯示 灣區用戶比南加用戶更省水（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州乾旱長達三年，隨著夏季氣溫上升，缺水情況更加惡化，但州內各地省水計劃開始奏效，最新用水數據顯示，灣區比南加更省水。

根據加州水資源控制委員會統計，全州用水量在今年6月跟2020年同期相比掉了7.6%，雖然距離州長紐森在去年7月設立的省水目標15%還有一段距離，但已經比5月的3.1%成長超過一倍。

省水量的成長在北加特別明顯，尤其是舊金山灣區，整個灣區在今年6月跟去年同期相比，總共省下了12.6%，Marin省了25.3%，聖荷西17.5%，Santa Clara 15%，Alameda 13.2%，東灣12.2%，Contra Costa 11.2%，舊金山5.7%。

位於南加的洛杉磯、聖地亞哥等城市，則在同月只省下5.9%的用水量，與灣區明顯差距。

灣區當地的水資源單位表示，各地灣區居民在生活中節約用水，從修補漏水到更換節水庭院，每一步措施都將大力幫助加州在未來持續抗旱的作戰。

雖然在加州的部分地區看到節水量的成長，州長紐森持續觀察用水量，在未來還是有可能實施，像2015年的區域用水限制，向超標的區域及水資源單位開罰。

北加各地在週一的短暫降雨，雖然稍微幫助水庫的蓄水量，但面對長期的乾旱無太大幫助，加州的97%地區處於『嚴重』乾旱等級，59%處於『極端』乾旱等級，水資源控制委員會將持續宣導節約用水。

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