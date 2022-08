防暴警察及工人到柏克萊加大People’s Park清場

【KTSF 毛皓延報導】

東灣Alameda縣高等法院一名法官早前作出暫定裁決,容許柏克萊加大於市內People’s Park興建學生宿舍,週三凌晨起,防暴警察及工人去到公園清場,公園外圍築起圍欄,有市民到場抗議。

市民提供的片段顯示,大批工人聯同防暴警察凌晨去到公園進行清場,有市民到場示威,亦有人被警員帶走。

到中午時分,公園外圍已築起圍欄,剷泥機將公園內的樹木剷起,防暴警察於公園外持警棍築起防線,同時間亦有數名市民仍然留在圍欄內。

更多市民去到現場示威,抗議警方清場,示威者向警員推進,警員後退,有人嘗試推倒圍欄,現場情況十分混亂,亦有人於站在警員面前,向警員咒罵。

雙方發生推撞,警員呼籲市民後退,亦用警棍推向示威者。

有市民表示,公園對自己及鄰近社區的意義非凡,所以到場抗議。

市民說:「這個公園有一段反抗的歷史,它在1969年由社區成立,一個學生在保衛公園的時候失去性命,我認為我有義務去傳承這段歷史。」

亦有自1981年已經住在柏克萊市,同是柏克萊加大校友的市民,指自己熱愛這個公園,社區放了很多心血在這裏。

市民Andrea Prichett說:「53年來,人們小心翼翼地增加樹木,可食用花園,花朵,本地植物,這就是公園的美麗之處。」

柏克萊加大發出的聲明指,週三進行的工程包括築起圍欄、及剷起公園的樹木,於下午2點,柏克萊加大指因為違法示威活動,會暫停公園的工程。

柏克萊加大發言人指,所有警員及工人因為人身安全,已經離開公園,將會於未來幾天評估如何繼續這項迫切需要的學生房屋工程。

