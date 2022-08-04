防暴警察及工人到柏克萊加大People’s Park清場

【KTSF 毛皓延報導】

東灣Alameda縣高等法院一名法官早前作出暫定裁決，容許柏克萊加大於市內People’s Park興建學生宿舍，週三凌晨起，防暴警察及工人去到公園清場，公園外圍築起圍欄，有市民到場抗議。

市民提供的片段顯示，大批工人聯同防暴警察凌晨去到公園進行清場，有市民到場示威，亦有人被警員帶走。

到中午時分，公園外圍已築起圍欄，剷泥機將公園內的樹木剷起，防暴警察於公園外持警棍築起防線，同時間亦有數名市民仍然留在圍欄內。

更多市民去到現場示威，抗議警方清場，示威者向警員推進，警員後退，有人嘗試推倒圍欄，現場情況十分混亂，亦有人於站在警員面前，向警員咒罵。

雙方發生推撞，警員呼籲市民後退，亦用警棍推向示威者。

有市民表示，公園對自己及鄰近社區的意義非凡，所以到場抗議。

市民說：「這個公園有一段反抗的歷史，它在1969年由社區成立，一個學生在保衛公園的時候失去性命，我認為我有義務去傳承這段歷史。」

亦有自1981年已經住在柏克萊市，同是柏克萊加大校友的市民，指自己熱愛這個公園，社區放了很多心血在這裏。

市民Andrea Prichett說：「53年來，人們小心翼翼地增加樹木，可食用花園，花朵，本地植物，這就是公園的美麗之處。」

柏克萊加大發出的聲明指，週三進行的工程包括築起圍欄、及剷起公園的樹木，於下午2點，柏克萊加大指因為違法示威活動，會暫停公園的工程。

柏克萊加大發言人指，所有警員及工人因為人身安全，已經離開公園，將會於未來幾天評估如何繼續這項迫切需要的學生房屋工程。

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