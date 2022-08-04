舊金山日落區首次舉辦全國平安出門之夜 以創建更安全社區（視頻）

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舊金山（三藩市）日落區週三首次舉辦全國平安出門之夜（National Night Out），目的是促進社區夥伴關係和警民關係，以創建更安全的社區。

舊金山地檢官Brooke Jenkins說：「我很高興再次看到，如此多的社區成員與執法部門以及地檢處，和市參事會的會成員齊聚一堂，因為歸根結底，這需要我們彼此通力合作，為了真正推動公共安全向前發展。」

舊金山第四區市參事馬兆明（Gordon Mar）說：「現在是與我們警察局建立社區夥伴關係的時候，這是居民和社區團體能夠在這裡與當地警察見面，並加強關係。」

一年一度的National Night Out都會在每年8月的第一個星期二舉行，而日落區的首次National Night Out就推遲一日，和農夫市場合併舉辦，週三舉行，舊金山警察Taraval分局以及縣警長都響應參加活動，與市民互動交流，加強警民關係。

活動的目的是希望促進社區夥伴關係和警民關係，以創建更安全和更強大的社區為目標，活動邀請不同組織舉辦街區聚會，當中包括安老自助處、CYC社區青年中心，以及日落區中華文化區等。

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