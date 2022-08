舊金山日落區首次舉辦全國平安出門之夜 以創建更安全社區（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區週三首次舉辦全國平安出門之夜(National Night Out),目的是促進社區夥伴關係和警民關係,以創建更安全的社區。

舊金山地檢官Brooke Jenkins說:「我很高興再次看到,如此多的社區成員與執法部門以及地檢處,和市參事會的會成員齊聚一堂,因為歸根結底,這需要我們彼此通力合作,為了真正推動公共安全向前發展。」

舊金山第四區市參事馬兆明(Gordon Mar)說:「現在是與我們警察局建立社區夥伴關係的時候,這是居民和社區團體能夠在這裡與當地警察見面,並加強關係。」

一年一度的National Night Out都會在每年8月的第一個星期二舉行,而日落區的首次National Night Out就推遲一日,和農夫市場合併舉辦,週三舉行,舊金山警察Taraval分局以及縣警長都響應參加活動,與市民互動交流,加強警民關係。

活動的目的是希望促進社區夥伴關係和警民關係,以創建更安全和更強大的社區為目標,活動邀請不同組織舉辦街區聚會,當中包括安老自助處、CYC社區青年中心,以及日落區中華文化區等。

