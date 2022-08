舊金山地檢官謝安宜宣布新政策 加強打擊毒販

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山(三藩市)市府的數據顯示,在2021年,舊金山共有474人死於與芬太尼過量服用有關,舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)週三宣布新政策,加強打擊毒販,撤銷多項對芬太尼經銷商的輕罪認罪協議。

謝安宜宣布,她的辦公室將繼續打擊舊金山的販毒活動,謝安宜抨擊前地檢官博徹思的做法,她指會將更多案件從社區司法中心(CJC)移至正式法庭審理,新政策將禁止因毒品份量超過5公克而被捕的毒販,轉移至社區司法中心(CJC),新政策還撤銷了30多項的認罪協議,以及取締在學校一千英尺範圍內販賣毒品。

謝安宜表示,自2020年以來,舊金山已有1500多人死於過量吸毒,其中絕大多數死於芬太尼。

舊金山地檢官謝安宜說:「我們不能袖手旁觀,這些社區繼續承受暴力,及街上公然買賣毒品,我們也不能繼續袖手旁觀,而人們就繼續死在街上。」

謝安宜表示,她的長期目標是打擊所有公開的露天毒品交易市場。

