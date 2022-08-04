舊金山地檢官謝安宜宣布新政策 加強打擊毒販

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山（三藩市）市府的數據顯示，在2021年，舊金山共有474人死於與芬太尼過量服用有關，舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）週三宣布新政策，加強打擊毒販，撤銷多項對芬太尼經銷商的輕罪認罪協議。

謝安宜宣布，她的辦公室將繼續打擊舊金山的販毒活動，謝安宜抨擊前地檢官博徹思的做法，她指會將更多案件從社區司法中心（CJC）移至正式法庭審理，新政策將禁止因毒品份量超過5公克而被捕的毒販，轉移至社區司法中心（CJC），新政策還撤銷了30多項的認罪協議，以及取締在學校一千英尺範圍內販賣毒品。

謝安宜表示，自2020年以來，舊金山已有1500多人死於過量吸毒，其中絕大多數死於芬太尼。

舊金山地檢官謝安宜說：「我們不能袖手旁觀，這些社區繼續承受暴力，及街上公然買賣毒品，我們也不能繼續袖手旁觀，而人們就繼續死在街上。」

謝安宜表示，她的長期目標是打擊所有公開的露天毒品交易市場。

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