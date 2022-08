【KTSF】

舊金山(三藩市)一架Muni巴士上發生槍擊案,造成一死一傷。

警方表示,事發在週三下午大概3時20分左右,在牛宮附近的Sunnydale社區,Velasco Ave夾Santos街,在兩人在一架8號Muni巴士上中槍,其中一個傷者送院後證實不治,另一名傷者沒有生命危險。

警方指,行兇者往Velasco Ave逃去,暫未拘捕任何人。

