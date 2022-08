舊金山漁人碼頭區搶劫案 華裔婦遭4匪拳打腳踢（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)漁人碼頭區發生搶劫案,一名70歲華裔女士遭到4名非洲裔青少年尾隨,進入事主居住的公寓大堂內,匪徒對事主拳打腳踢,搶走事主的鎖匙及電話。

事主任女士的女兒張女士說:「難以置信,不敢相信,這件事發生在自己身上,因為以前看到的新聞是看到其他人,現在卻發生在自己身上。」

張女士不願上鏡接受本台訪問,指母親不會說普通話。

她於星期日下午約5點收到母親電話指自己被搶劫,事發時有4個青少年於公寓門前問她時間是幾點,但她卻言語不通。

張女士說:「她把手給別人看,然後她感覺到不對勁,然後她就向公寓內走,然後他們跟著進去,然後按著她,打她。」

疑犯之後繼續對事主拳打腳踢,搶走事主的電話及鎖匙後逃去。

張女士說,母親現在視力有點模糊,因為被腳踢而十分頭暈,膝蓋被踢也有點痛,不方便活動。

一名鄰居向本台透露,自己平時都在外面曬太陽,周圍都是長者公寓,只有華人及白人出入。

張女士亦指覺得這棟大廈尚算安全,自己不是與父母同住,兩人自疫情起兩年多,因為害怕都幾乎沒有外出。

張女士說:「好久沒有外出,想出去曬曬太陽,這樣稍為外出一下,卻沒想到遇到這樣的事。」

她指今次是不幸中的大幸,因為母親沒嚴重受傷,醫生指她只是傷口瘀傷、沒有骨折,但就算痊癒後,因為害怕亦不打算外出。

她說過去幾天,有很多人到家裏關心母親,亦有社區組織問及需不需要在GoFundMe網站上為她眾籌。

張女士說:「我媽說不需要不需要,我也沒有買很漂亮的衣服,我每天有東西吃就足夠了,她說我不需要錢,但謝謝大家的關心。」

根據警方,4名疑犯是非洲裔,都是十多歲的青少年,警方正調查案件。

有2700名長者會員的社區住客聯會發聲明譴責暴力,社區住客聯會指,近兩年,長者於疫情下同時要蒙受罪案的恐懼,每日提心吊膽,促請警局、地檢處及法官加強檢控。

