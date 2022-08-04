舊金山漁人碼頭區搶劫案 華裔婦遭4匪拳打腳踢（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）漁人碼頭區發生搶劫案，一名70歲華裔女士遭到4名非洲裔青少年尾隨，進入事主居住的公寓大堂內，匪徒對事主拳打腳踢，搶走事主的鎖匙及電話。

事主任女士的女兒張女士說：「難以置信，不敢相信，這件事發生在自己身上，因為以前看到的新聞是看到其他人，現在卻發生在自己身上。」

張女士不願上鏡接受本台訪問，指母親不會說普通話。

她於星期日下午約5點收到母親電話指自己被搶劫，事發時有4個青少年於公寓門前問她時間是幾點，但她卻言語不通。

張女士說：「她把手給別人看，然後她感覺到不對勁，然後她就向公寓內走，然後他們跟著進去，然後按著她，打她。」

疑犯之後繼續對事主拳打腳踢，搶走事主的電話及鎖匙後逃去。

張女士說，母親現在視力有點模糊，因為被腳踢而十分頭暈，膝蓋被踢也有點痛，不方便活動。

一名鄰居向本台透露，自己平時都在外面曬太陽，周圍都是長者公寓，只有華人及白人出入。

張女士亦指覺得這棟大廈尚算安全，自己不是與父母同住，兩人自疫情起兩年多，因為害怕都幾乎沒有外出。

張女士說：「好久沒有外出，想出去曬曬太陽，這樣稍為外出一下，卻沒想到遇到這樣的事。」

她指今次是不幸中的大幸，因為母親沒嚴重受傷，醫生指她只是傷口瘀傷、沒有骨折，但就算痊癒後，因為害怕亦不打算外出。

她說過去幾天，有很多人到家裏關心母親，亦有社區組織問及需不需要在GoFundMe網站上為她眾籌。

張女士說：「我媽說不需要不需要，我也沒有買很漂亮的衣服，我每天有東西吃就足夠了，她說我不需要錢，但謝謝大家的關心。」

根據警方，4名疑犯是非洲裔，都是十多歲的青少年，警方正調查案件。

有2700名長者會員的社區住客聯會發聲明譴責暴力，社區住客聯會指，近兩年，長者於疫情下同時要蒙受罪案的恐懼，每日提心吊膽，促請警局、地檢處及法官加強檢控。

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