Santa Clara縣週二發現了攜帶西尼羅病毒的蚊,該縣計劃在週四晚上,在發現毒蚊的社區,用卡車噴灑殺蟲劑。

在Contra Costa縣報告,蚊子攜帶西尼羅病毒4天後,Santa Clara縣官員週二也報告發現了帶西尼羅病毒的蚊,當局計劃週四晚上,在Sunnyvale、Santa Clara和聖荷西發現毒蚊的社區,開始用卡車噴灑殺蟲劑,限於郵編95054、94089和95002的區域。

縣政府官員表示,噴灑期間居民無需搬遷,噴灑殺蟲劑對人、寵物和環境的危害很小,民眾有問題可撥打西尼羅病毒熱線:(408) 282-3114。

