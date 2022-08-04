聖荷西迷你屋選址引發抗議 最新進展如何（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西第四區Berryessa迷你屋的選址引發居民抗議，市府規則公開委員會（Rules and Open Government Committee），決定給予時間調查這塊選址到底是不是公園用地。

Noble小學附近的住戶門口插著No Tiny Home標語，小學操場的對街Penitencia Creek Reach 2，就是迷你屋的選址，聖荷西市議會在6月無預警的通過，將在Berryessa區Noble小學和公共圖書館旁邊，建造100多座迷你屋。

居民表示，這麼多的候選地點，這個地方怎麼說都不該進入，表決中的前6名，這個地方幾乎是純住宅區，沒有交通站。

將迷你屋建在這個地方，還有一個很大的爭議就是，這裡是公園用地，很多人在這裡休閒，甚至老師帶學生來這裡戶外教學。

市府規則公開委員會週三召開會議，討論是否要針對這個選址進行更多的勘查，該地的居民，同時也是Berryessa學區委員朱感生發言時說，他記得他在當市議員的時候，曾經提議將這個地方做一個狗公園，同時也規劃成為Bay Trail的一部分。

朱感生說：「他們現在在爭執，從實際方面來講，聖荷西花了很多錢，在這裡做了一個小徑、圍欄，每天去割草維護這塊地，這樣子的話，定義就是一個公眾用地，是不是叫公園，就是一個技術問題，但是市府這麼多年都去改善維護，我覺得是個公園。」

週三有不少居民來到議會現場，當中有華裔家長帶著小孩來參加，有更多人在家參加視訊會議。

居民Hana說：「在我選擇住在這個小學當時，也是覺得邊上就是公園、圖書館，那如果現在是否決定要在小學和圖書館去建這個迷你屋，那肯定是學校的安全，包括整個公園都會受影響，我覺得這是一個不合適的地方，所以我們過來要反對市府通過這個議案。」

該區也就是聖荷西第四選區市議員David Cohan，也反對在這裡蓋迷你屋，要求做更多的外展活動，暫停停止這個計畫，研究這個公園歷史，以及是否真的要開先例，將公園土地改造成其他用途。

委員會決定給予20天，調查這塊地到底是不是公園，同時尋找另一個替代選址，120天後，再由市議會全會進行表決。

事實上，2015年聖荷西市府就選定在Noble Ave為無家可歸人士興建房屋，在居民強烈的反對下，終止了計畫，聖荷西市計畫在未來十年興建一千棟迷你屋，每區各一百棟，目前已經蓋了397棟。

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