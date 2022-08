聖荷西迷你屋選址引發抗議 最新進展如何（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西第四區Berryessa迷你屋的選址引發居民抗議,市府規則公開委員會(Rules and Open Government Committee),決定給予時間調查這塊選址到底是不是公園用地。

Noble小學附近的住戶門口插著No Tiny Home標語,小學操場的對街Penitencia Creek Reach 2,就是迷你屋的選址,聖荷西市議會在6月無預警的通過,將在Berryessa區Noble小學和公共圖書館旁邊,建造100多座迷你屋。

居民表示,這麼多的候選地點,這個地方怎麼說都不該進入,表決中的前6名,這個地方幾乎是純住宅區,沒有交通站。

將迷你屋建在這個地方,還有一個很大的爭議就是,這裡是公園用地,很多人在這裡休閒,甚至老師帶學生來這裡戶外教學。

市府規則公開委員會週三召開會議,討論是否要針對這個選址進行更多的勘查,該地的居民,同時也是Berryessa學區委員朱感生發言時說,他記得他在當市議員的時候,曾經提議將這個地方做一個狗公園,同時也規劃成為Bay Trail的一部分。

朱感生說:「他們現在在爭執,從實際方面來講,聖荷西花了很多錢,在這裡做了一個小徑、圍欄,每天去割草維護這塊地,這樣子的話,定義就是一個公眾用地,是不是叫公園,就是一個技術問題,但是市府這麼多年都去改善維護,我覺得是個公園。」

週三有不少居民來到議會現場,當中有華裔家長帶著小孩來參加,有更多人在家參加視訊會議。

居民Hana說:「在我選擇住在這個小學當時,也是覺得邊上就是公園、圖書館,那如果現在是否決定要在小學和圖書館去建這個迷你屋,那肯定是學校的安全,包括整個公園都會受影響,我覺得這是一個不合適的地方,所以我們過來要反對市府通過這個議案。」

該區也就是聖荷西第四選區市議員David Cohan,也反對在這裡蓋迷你屋,要求做更多的外展活動,暫停停止這個計畫,研究這個公園歷史,以及是否真的要開先例,將公園土地改造成其他用途。

委員會決定給予20天,調查這塊地到底是不是公園,同時尋找另一個替代選址,120天後,再由市議會全會進行表決。

事實上,2015年聖荷西市府就選定在Noble Ave為無家可歸人士興建房屋,在居民強烈的反對下,終止了計畫,聖荷西市計畫在未來十年興建一千棟迷你屋,每區各一百棟,目前已經蓋了397棟。

