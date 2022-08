伊拉克經歷戰火蹂躪 帶您一探第二大城摩蘇爾現況（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

像是烏克蘭的馬里烏波爾,在戰爭摧殘下,許多城市在一瞬間成為廢墟,在中東的伊拉克,當伊斯蘭國崛起的時候,第二大城市摩蘇爾淪陷,也同樣遭到毫無保留的摧毀,今天的摩蘇爾,也朝著重建的方向發展,本台記者歐志洲今年較早時後走訪摩蘇爾,見證雖然到處可見戰爭的遺跡,但還是可以感覺到,當地居民對重建工作和未來抱有的希望。

今天的伊拉克,主要城市中的人民,在和平下過生活,但是戰爭其實在後視鏡就可見到,伊拉克過去半個世紀,經歷幾場戰火蹂躪,包括80年代的兩伊戰爭,90年代老布希時代的海灣戰爭,2003年到2011年期間,小布希時代美國領導多國發動推翻薩達姆-侯賽恩政權的第二次海灣戰爭,到2014年伊斯蘭國的崛起,讓戰火再次在伊拉克燒起來。

在伊斯蘭國的攻勢下,第二大城市摩蘇爾成了伊斯蘭國的最大戰勝品,整個城市飽受殘酷的摧殘,空中拍到的畫面,可以看到當時摩蘇爾受破壞的程度。

用無人機航拍的鏡頭,出自現在帶領伊拉克旅遊業重建的Hayder Aljbooree,會禁不住想起當時驚聞摩蘇爾淪陷的感受。

Hayder Aljbooree說:「我當時在(黎巴嫩)貝魯特,在電視上看到伊斯蘭國摧毀摩蘇爾舊城,尤其是摩蘇爾博物館,他們摧毀一切,我傷心到落淚,之後回來伊拉克,所有人都希望能夠把伊斯蘭國份子驅除。」

Hayder透露,因為對無人機感興趣,告訴伊拉克軍人如何操作使用,自己送了一架給軍隊,來檢測伊斯蘭國份子的行動。

戰爭遺留下來的殘跡到處都是,在記者入住的酒店對面,就是一棟還沒有清除,被摧毀的建築物。

伊斯蘭國份子在佔領摩蘇爾期間,毫無保留地把城市徹底破壞,12世紀建成的清真寺Al Nuri,刻畫在伊拉克一萬元鈔票中,整棟清真寺在伊斯蘭國掌控期間成為瓦礫,著名的駝背尖塔從此無法還原。

在摩蘇爾這裡,許多房子都有數百年的歷史,這一切都在伊斯蘭國分子佔領的期間被摧毀。

伊拉克軍連同包括庫爾德族武裝佩什梅加的盟軍,在2017年解放摩蘇爾之後的重建工作緩慢,舊城的修復工作,先從最有歷史價值的建築物開始,Hayder卻希望國家能夠保留舊城的現狀。

Hayder說:「我希望保留現狀,讓人們或遊客到訪時,見證伊斯蘭國在摩蘇爾做了些什麼,你可以看到他們摧毀了一切,伊斯蘭國才不是穆斯林,他們摧毀了清真寺、教堂及殺人,不論穆斯林或基督徒都殺。」

酒店業者Zeyad Rasheed說:「我是Zeyad,伊拉克人,我在中國12年,我的生意是賣鞋子。」

在摩蘇爾的另一個角落,是曾經在中國珠江地區做生意的Zeyad Rasheed。

他回想起2014年伊斯蘭國份子佔領的時候回來,但是出入也受到限制,過著朝不保夕的生活,工作完全停滯,所幸生活水平低,得以在沒有收入的情況下過日子,摩蘇爾解放的那一天雖然期盼已久,卻無法置信。

Zeyad說:「我簡直不敢相信,我們能夠有過新生活的這一天,因為之前我們認為所有人都會死,我們看到一些人被殺而恐懼,那是一段非常艱難的日子。」

Zeyad說,今天的摩蘇爾,已經成為繼伊拉克境內的庫爾德人的城市杜胡克(Dohuk)之後,全伊拉克最安全的城市,他對這城市的信心,促使他在這裡開了六間小型酒店。

Zeyad說:「我看到摩蘇爾變得很好,你不是住在這裡,若然是便能見到摩蘇爾快速好起來。」

長期在摩蘇爾擔任工程師的基督徒Raad Stefan Shecko,也回想起伊斯蘭國份子佔領時的情況,他們到每家每戶盜竊。

Raad說:「他們來盜走人家的金和錢,然後告訴這些家中的人,你必須該皈依伊斯蘭教,不然就要殺你。」

Raad當時逃到庫爾德人的首府埃爾比勒,在摩蘇爾解放之後回來,現在每天在教堂12個小時,教堂是他第二個家。

羅馬天主教宗方濟各在2021年3月,應伊拉克政府的邀請,訪問期間也來到摩蘇爾,在這間教堂發言,Raad說,因為要見教宗,去做新冠病毒檢測,得以入場,他對未來也抱有希望。

Raad說:「當我看到有人說要離開,我會問他們為什麼,因為這裡比什麼地方都好。」

來到底格里斯河旁的Bash Tapia古城堡,打發時間的這兩位青年透露,現在不時在建築業工作,月薪大約250美元,生活不斷改善中,當他們聽到記者還沒有機會嚐到當地著名的「葡萄葉包飯Dolma」的時候,立即邀請記者到他們家中,讓他們親手製作,不禁讓人親自體驗到阿拉伯世界中聞名的好客之心。

Hayder說:「很多人像你一樣,要來伊拉克的時候,他們會叫你別去,會被綁架、會被殺,但是你可以見到這裡是安全的,而這裡的待客之道,這裡的人善良,像今天上午,他們邀請我們吃早餐,所以伊拉克是安全的,希望大家可以來見到所有的伊拉克古國,這個文明的搖籃。」

記者訪問期間,雖然經歷順利行程,但是伊拉克也還沒有百分百擺脫伊斯蘭國的陰影,在敘利亞和伊拉克邊境地區,還是有零星殘留份子,而城市之間的人流,還需要經過許多的檢查站,保障安全的同時,也提醒到訪民眾,伊拉克國內仍舊存在的威脅。

