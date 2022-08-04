伊拉克經歷戰火蹂躪 帶您一探第二大城摩蘇爾現況（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

像是烏克蘭的馬里烏波爾，在戰爭摧殘下，許多城市在一瞬間成為廢墟，在中東的伊拉克，當伊斯蘭國崛起的時候，第二大城市摩蘇爾淪陷，也同樣遭到毫無保留的摧毀，今天的摩蘇爾，也朝著重建的方向發展，本台記者歐志洲今年較早時後走訪摩蘇爾，見證雖然到處可見戰爭的遺跡，但還是可以感覺到，當地居民對重建工作和未來抱有的希望。

今天的伊拉克，主要城市中的人民，在和平下過生活，但是戰爭其實在後視鏡就可見到，伊拉克過去半個世紀，經歷幾場戰火蹂躪，包括80年代的兩伊戰爭，90年代老布希時代的海灣戰爭，2003年到2011年期間，小布希時代美國領導多國發動推翻薩達姆-侯賽恩政權的第二次海灣戰爭，到2014年伊斯蘭國的崛起，讓戰火再次在伊拉克燒起來。

在伊斯蘭國的攻勢下，第二大城市摩蘇爾成了伊斯蘭國的最大戰勝品，整個城市飽受殘酷的摧殘，空中拍到的畫面，可以看到當時摩蘇爾受破壞的程度。

用無人機航拍的鏡頭，出自現在帶領伊拉克旅遊業重建的Hayder Aljbooree，會禁不住想起當時驚聞摩蘇爾淪陷的感受。

Hayder Aljbooree說：「我當時在（黎巴嫩）貝魯特，在電視上看到伊斯蘭國摧毀摩蘇爾舊城，尤其是摩蘇爾博物館，他們摧毀一切，我傷心到落淚，之後回來伊拉克，所有人都希望能夠把伊斯蘭國份子驅除。」

Hayder透露，因為對無人機感興趣，告訴伊拉克軍人如何操作使用，自己送了一架給軍隊，來檢測伊斯蘭國份子的行動。

戰爭遺留下來的殘跡到處都是，在記者入住的酒店對面，就是一棟還沒有清除，被摧毀的建築物。

伊斯蘭國份子在佔領摩蘇爾期間，毫無保留地把城市徹底破壞，12世紀建成的清真寺Al Nuri，刻畫在伊拉克一萬元鈔票中，整棟清真寺在伊斯蘭國掌控期間成為瓦礫，著名的駝背尖塔從此無法還原。

在摩蘇爾這裡，許多房子都有數百年的歷史，這一切都在伊斯蘭國分子佔領的期間被摧毀。

伊拉克軍連同包括庫爾德族武裝佩什梅加的盟軍，在2017年解放摩蘇爾之後的重建工作緩慢，舊城的修復工作，先從最有歷史價值的建築物開始，Hayder卻希望國家能夠保留舊城的現狀。

Hayder說：「我希望保留現狀，讓人們或遊客到訪時，見證伊斯蘭國在摩蘇爾做了些什麼，你可以看到他們摧毀了一切，伊斯蘭國才不是穆斯林，他們摧毀了清真寺、教堂及殺人，不論穆斯林或基督徒都殺。」

酒店業者Zeyad Rasheed說：「我是Zeyad，伊拉克人，我在中國12年，我的生意是賣鞋子。」

在摩蘇爾的另一個角落，是曾經在中國珠江地區做生意的Zeyad Rasheed。

他回想起2014年伊斯蘭國份子佔領的時候回來，但是出入也受到限制，過著朝不保夕的生活，工作完全停滯，所幸生活水平低，得以在沒有收入的情況下過日子，摩蘇爾解放的那一天雖然期盼已久，卻無法置信。

Zeyad說：「我簡直不敢相信，我們能夠有過新生活的這一天，因為之前我們認為所有人都會死，我們看到一些人被殺而恐懼，那是一段非常艱難的日子。」

Zeyad說，今天的摩蘇爾，已經成為繼伊拉克境內的庫爾德人的城市杜胡克（Dohuk）之後，全伊拉克最安全的城市，他對這城市的信心，促使他在這裡開了六間小型酒店。

Zeyad說：「我看到摩蘇爾變得很好，你不是住在這裡，若然是便能見到摩蘇爾快速好起來。」

長期在摩蘇爾擔任工程師的基督徒Raad Stefan Shecko，也回想起伊斯蘭國份子佔領時的情況，他們到每家每戶盜竊。

Raad說：「他們來盜走人家的金和錢，然後告訴這些家中的人，你必須該皈依伊斯蘭教，不然就要殺你。」

Raad當時逃到庫爾德人的首府埃爾比勒，在摩蘇爾解放之後回來，現在每天在教堂12個小時，教堂是他第二個家。

羅馬天主教宗方濟各在2021年3月，應伊拉克政府的邀請，訪問期間也來到摩蘇爾，在這間教堂發言，Raad說，因為要見教宗，去做新冠病毒檢測，得以入場，他對未來也抱有希望。

Raad說：「當我看到有人說要離開，我會問他們為什麼，因為這裡比什麼地方都好。」

來到底格里斯河旁的Bash Tapia古城堡，打發時間的這兩位青年透露，現在不時在建築業工作，月薪大約250美元，生活不斷改善中，當他們聽到記者還沒有機會嚐到當地著名的「葡萄葉包飯Dolma」的時候，立即邀請記者到他們家中，讓他們親手製作，不禁讓人親自體驗到阿拉伯世界中聞名的好客之心。

Hayder說：「很多人像你一樣，要來伊拉克的時候，他們會叫你別去，會被綁架、會被殺，但是你可以見到這裡是安全的，而這裡的待客之道，這裡的人善良，像今天上午，他們邀請我們吃早餐，所以伊拉克是安全的，希望大家可以來見到所有的伊拉克古國，這個文明的搖籃。」

記者訪問期間，雖然經歷順利行程，但是伊拉克也還沒有百分百擺脫伊斯蘭國的陰影，在敘利亞和伊拉克邊境地區，還是有零星殘留份子，而城市之間的人流，還需要經過許多的檢查站，保障安全的同時，也提醒到訪民眾，伊拉克國內仍舊存在的威脅。

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