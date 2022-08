佩洛西發聲明總結訪台行程 指北京難阻各國領導人訪台

【有線新聞】

結束訪問台灣的美國眾議院院長佩洛西發聲明總結行程,指縱然北京阻止到台灣參與國際事務,不能阻止各國領導人訪台,白宮重申華府的一中政策立場不變。

佩洛西出訪台灣,成為25年來首位訪台的美國眾議院議長。在行程結束不久,她在社交網站上載片段,又發表聲明總結指今次國會代表團訪台,強力展示美國支持台灣,形容台灣是非常特別的地方,是和平及安全的重要盟友、經濟活力的全球領導者及一個民主治理的典範,雙方會繼續在應對氣候問題,安全、經濟等議題上合作。

不過佩洛西指出在北京的反對下,台灣不能參與包括世衛等的國際會議,縱然北京能阻止台灣領導人出席國際論壇,但不能阻止各國領導人訪台。

佩洛西又形容與蔡英文、台方官員及黨派領袖會晤非常積極和有成效,與民運人士會面亦富有啟發,表明美台團結在當今至為重要,美方會繼續支持捍衛民主,應對地區和全球的威權制度。

在華盛頓,白宮發言人回應佩洛西訪台,指作為眾議院議長,佩洛西有權選擇出訪目的地,但不會影響華府的一貫政策,重申對一中政策的立場不變,北京沒有理由將這次訪問變成一場危機,強調美國不尋求亦不想發生危機。

