肯州水災災民要承受炎熱天氣 沒乾淨自來水

肯塔基州的水災災民在經歷洪災後,現在又要面對潮濕炎熱的天氣,還經常在沒有電源的情況下工作,也沒有乾淨的自來水。

洪水造成的大規模破壞,影響肯塔基州多個縣。

在猛烈風暴吹襲後近一個星期,史無前例​​的洪水退去。

Fleming-Neon市長Susan Polis說:「你的小城市被摧毀了,我的意思是它就像一個戰區。」

重災區Fleming-Neon的市長描述她與警察局長一起目睹的慘況:「他對我說,市長,你準備好了嗎?我說,準備子。於是,我們開到了城界。但是當我上車時,他說慘況慘不目睹,我只是想讓你做好準備,我說,好吧。但我沒有準備好。」

肯塔基州州長提醒民眾,他們現在面臨的酷熱天氣可能危及生命,但他強調救援隊伍不會停止搜救。

肯塔基州長Andy Beshear說:「即使您在這裡看到破壞,大約每2英里就有另一個派發水的地方,民眾將車停在這些地方,然後將補給品放入汽車中。救援真的出現了,看到這些感覺很特別。」

隨著救援人員和救災物資湧入肯塔基州,州長說,現在有400多名因洪水一無所有的人住在避難所。

Beshear說:「這只是一小部分流離失所的人,大多數人暫住在親友家裡,因為這就是我們作為肯塔基人會做的事情。」

Fleming-Neon警察局長Allen Bormes說:「我們不是受害者,我們是倖存者。」

