KTSF

冰島西南部的一座火山於週三開始爆發,距離上次爆發正式結束只有8個月。

冰島氣象局敦促民眾,不要靠近位於首都雷克雅維克西南約20英里的法格拉達爾火山附近。

火山爆發地點距離冰島一個國際機場不遠,目前機場保持開放,沒有航班受影響。

在過去一星期發生的一系列地震表明,靠近地殼的火山有變動後,科學家預計冰島半島某處會爆發。

