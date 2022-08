國慶巡遊槍擊案被告否認117項控罪

【KTSF 張麗月報導】

芝加哥Highland Park市國慶大巡遊槍擊案的被告週三短暫出庭應訊,他對117項控罪全部不認罪。

戴上手扣和口罩的21歲被告Robert Crimo III週三早上出庭,坐在他隔離的是他的公辯律師,起碼有8名縣警人員守衛,他對於被控的117項罪名全部不認罪,調查人員指,被告早有預謀策劃襲擊,可能準備了幾星期,甚至幾個月時間。

案中的受害人可以透過視像觀看審訊過程。

一星期前,一個聯邦大陪審團起訴被告117項控罪,這些控罪包括謀殺、企圖謀殺和加重的毆打等聯邦重罪,而被告也曾經承認開槍犯案。

芝加哥Highland Park市國慶大巡遊槍擊案,造成7個人死亡,另外最少30人受傷,傷者年齡由8歲至80歲。

