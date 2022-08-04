國慶巡遊槍擊案被告否認117項控罪

【KTSF 張麗月報導】
芝加哥Highland Park市國慶大巡遊槍擊案的被告週三短暫出庭應訊，他對117項控罪全部不認罪。
戴上手扣和口罩的21歲被告Robert Crimo III週三早上出庭，坐在他隔離的是他的公辯律師，起碼有8名縣警人員守衛，他對於被控的117項罪名全部不認罪，調查人員指，被告早有預謀策劃襲擊，可能準備了幾星期，甚至幾個月時間。
案中的受害人可以透過視像觀看審訊過程。
一星期前，一個聯邦大陪審團起訴被告117項控罪，這些控罪包括謀殺、企圖謀殺和加重的毆打等聯邦重罪，而被告也曾經承認開槍犯案。
芝加哥Highland Park市國慶大巡遊槍擊案，造成7個人死亡，另外最少30人受傷，傷者年齡由8歲至80歲。
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