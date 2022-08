【有線新聞】

日本防衛大臣岸信夫表示,在香港時間下午2時至3時,錄到解放軍發射了9枚彈道導彈,其中5枚落入沖繩縣波照間島西南部的日本專屬經濟區,是首次有中國彈道導彈落入日本海域。

岸信夫批評,對日本及民眾的安全構成嚴重威脅,美日強烈譴責,日本外務省副大臣向中國駐日大使孔鉉佑抗議,要求停止演習。

