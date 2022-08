王毅指中國若不堅決抵制美國公然挑釁 將嚴重損害和平穩定

【有線新聞】

中美外長出席東盟系列會議期間就台灣問題隔空交火,中國外長王毅強調若果中國不堅決抵制美國公然挑釁,對方會變本加厲,嚴重損害和平穩定。美國國務卿布林肯指反對以武力改變台海現狀。

王毅在柬埔寨首都金邊出席東盟與中國等一系列外長會議,就美國眾議院議長佩洛西訪台闡明立場,指佩洛西的表演,證明美國是台海和平的最大破壞者、地區穩定的最大麻煩製造者,印太戰略極具對抗性和危害性。如果中方不對美方這種狂躁、不負責任、極不理性的行徑,予以堅決抵制,尊重主權和領土完整的國際關係原則將成為一紙空文,各種分裂分子和極端勢力會變本加厲。

王毅強調中方當前和今後採取的措施,是必要、及時的防守反制,經慎重考慮和認真評估,旨在維護國家主權和安全,是對挑釁者的警示,亦是維護地區穩定和台海和平。

他又堅決駁斥七國集團涉台聲明,批評美方的公然挑釁造成惡劣先例。

美國國務卿布林肯指反對以武力改變台海現狀,希望北京不要製造危機或找藉口增加軍事侵略活動。

布林肯說:「美方和各國認為局勢升級對所有人沒好處,可能產生意外後果,不符所有人利益,包括東盟成員和中國。」

東盟成員國外長周三開會,並就兩岸局勢發表聲明,指關注國際和地區動盪,尤其是近日鄰近東盟地區的事態發展,憂慮會破壞地區穩定,最終會引致大國之間的誤判、嚴重對抗、公開衝突和無法預測的後果,促請各方以最大程度克制,避免挑釁行為。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。