中國解放軍在台灣周邊海空域軍演 發射多枚常規導彈

【有線新聞】

中國解放軍由週四中午起在台灣周邊海空域展開軍演,東部戰區先後發射了多枚常規導彈,全部精準命中目標。台灣的國防部就表示,解放軍發射的是東風系列導彈,但導彈未有飛越台灣本島。

東部戰區表示,火箭軍部隊對台灣東部外海預定海域實施多區域、多型號常規導彈火力突擊,導彈全部精準命中目標,檢驗了精確打擊和區域拒止能力,訓練任務已圓滿完成,解除相關海空域管控。

東部戰區陸軍炮兵金宗說:「我們圓滿完成了在台灣海峽遠程火力實彈射擊任務,達到了預期效果,全面檢驗了部隊實戰條件下作戰能力,堅定了官兵打贏信心,以昂揚的鬥志,精準的火力,捍衛祖國主權和領土完整。」

網上亦流傳多段據指導彈發射的影片,清楚地見到連續發射了多枚的導彈,但影片未註拍攝地點和時間。國防部表示,東部戰區在台島周邊組織針對性演練,組織精導武器實彈射擊,就是針對美台勾連的嚴正震懾。

而台灣的國防部指,解放軍周四下午於馬祖、烏坵、東引周邊地區進行遠程火箭等實彈射擊,期間共發射了11枚東風系列導彈,落入台灣東部、北部和南部的海中,但導彈未飛越台灣本島。

台灣軍方讉責破壞區域和平的不理性行動,強調會秉持「不升高衝突、不引發爭端」的態度,運用各種預警監偵機制,即時掌握發射動態,啟動相關防禦系統,並強化戰備整備。

解放軍是由周四中午,在台灣周邊的六個海域和空域展開72小時重要軍事演練行動,並組織實彈射擊。同時東部戰區亦出動過百架戰鬥機及轟炸機等多種戰機,亦前往台島周邊空域,執行跨晝夜偵測突擊及支援掩護等任務。

台灣的航港局其後表示,大陸的軍演區域由原本的六個臨時增加為七個,呼籲區域內的船隻盡快離開,所有飛機不要駛入。而在軍演開始前,已有27架次解放軍軍機在星期三深夜飛至台灣附近海域。

台灣軍方亦指,周三晚兩度有解放軍的無人機掠過金門和北碇地區上空,台方發射信號彈示警驅離。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。