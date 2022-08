加州Fresno縣匪徒假扮警察入屋搶掠

【KTSF 傅景竑報導】

清晨5點,Fresno縣的一個家庭,被破門而入的幾位員警驚醒,但他們居然是偽裝成警察的匪徒。

事主Amanda說:「6名持有手槍或步槍的人,捆綁報案人及家人,我們被告知匪徒自稱是警長辦公室的人員,他們有帶面具。」

Amanda指,匪徒剪開這個大門的鎖,並駕駛裝有藍紅警示燈的黑色轎車。

Amanda的家人以為找上門的是警察,於是開門接應,匪徒們隨即闖入。

Amanda說:「我們以為門外的人真的是警察,他們說持有搜索令,但我們不知道他們要找什麼,因為我們也沒有什麼好藏的。」

Amanda指,匪徒捉住她、弟弟、母親及母親的男朋友,持槍把他們壓到地上,用束線帶在背後綁住他們的手。

假冒員警的匪徒聲稱,他們在尋找錢與大麻,但他們卻在家中拿走他們的錢包、車鑰匙、珠寶,甚至還帶走他們的文件資料。

Amanda說:「他們穿著暗色衣服,看似有穿防彈背心,我不確定,但他們有穿某種背心。」

Amanda說,這5至6名匪徒用匿名互稱,她也看不到他們的臉。

Amanda說:「他們一直照手電筒,所以我們看不清楚他們,他們也帶面罩也配有槍械,整件事情很恐怖。」

匪徒停留至少20分鐘,Amanda的母親掙脫束縛,撥打911求救。

Amanda與家人搬來這個家才不久,遇上這個事件後不再感到安全。

Amanda說:「我們沒有人遇過這種事,這非常的瘋狂。」

警方表示,已掌握附近閉路電視畫面,案子還在調查當中,目前沒有鎖定嫌犯。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。