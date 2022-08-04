加州Fresno縣匪徒假扮警察入屋搶掠

【KTSF 傅景竑報導】

清晨5點，Fresno縣的一個家庭，被破門而入的幾位員警驚醒，但他們居然是偽裝成警察的匪徒。

事主Amanda說：「6名持有手槍或步槍的人，捆綁報案人及家人，我們被告知匪徒自稱是警長辦公室的人員，他們有帶面具。」

Amanda指，匪徒剪開這個大門的鎖，並駕駛裝有藍紅警示燈的黑色轎車。

Amanda的家人以為找上門的是警察，於是開門接應，匪徒們隨即闖入。

Amanda說：「我們以為門外的人真的是警察，他們說持有搜索令，但我們不知道他們要找什麼，因為我們也沒有什麼好藏的。」

Amanda指，匪徒捉住她、弟弟、母親及母親的男朋友，持槍把他們壓到地上，用束線帶在背後綁住他們的手。

假冒員警的匪徒聲稱，他們在尋找錢與大麻，但他們卻在家中拿走他們的錢包、車鑰匙、珠寶，甚至還帶走他們的文件資料。

Amanda說：「他們穿著暗色衣服，看似有穿防彈背心，我不確定，但他們有穿某種背心。」

Amanda說，這5至6名匪徒用匿名互稱，她也看不到他們的臉。

Amanda說：「他們一直照手電筒，所以我們看不清楚他們，他們也帶面罩也配有槍械，整件事情很恐怖。」

匪徒停留至少20分鐘，Amanda的母親掙脫束縛，撥打911求救。

Amanda與家人搬來這個家才不久，遇上這個事件後不再感到安全。

Amanda說：「我們沒有人遇過這種事，這非常的瘋狂。」

警方表示，已掌握附近閉路電視畫面，案子還在調查當中，目前沒有鎖定嫌犯。

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