拜登簽行政命令確保婦女更容易往外州墮胎

August 4, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Facebook / The White House)

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院推翻憲法賦予婦女擁有的墮胎權之後，總統拜登週三簽署另一項行政命令，以及確保婦女可以更容易前往外州接受墮胎服務。

第二度染疫，目前仍然接受隔離的拜登，週三透過視訊會議，簽署第二度行政命令，幫助婦女前往外州接受墮胎手術等醫療服務。

其中一項指令就是容許那些仍未將墮胎列為非法的州份，可以申請特定為低收入人士的聯邦醫療健保Medicaid豁免，以幫助婦女前往外州接受墮胎服務，同時也確保醫療服務提供者遵守聯邦有關非歧視法例，以便婦女不會延誤接受治療。

拜登又說，這項行政命令也確保進行深入研究和蒐集數據，來評估Roe v. Wade案（路韋案）被推翻後對生育保健有何影響。

拜登形容，最高法院推翻路韋案裁決，等於製造一個「健保危機」，因此他簽署第一項行政命令，主要是建議成立一個專責小組，處理婦女有關生育的健保問題。

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