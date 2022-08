拜登簽行政命令確保婦女更容易往外州墮胎

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院推翻憲法賦予婦女擁有的墮胎權之後,總統拜登週三簽署另一項行政命令,以及確保婦女可以更容易前往外州接受墮胎服務。

第二度染疫,目前仍然接受隔離的拜登,週三透過視訊會議,簽署第二度行政命令,幫助婦女前往外州接受墮胎手術等醫療服務。

其中一項指令就是容許那些仍未將墮胎列為非法的州份,可以申請特定為低收入人士的聯邦醫療健保Medicaid豁免,以幫助婦女前往外州接受墮胎服務,同時也確保醫療服務提供者遵守聯邦有關非歧視法例,以便婦女不會延誤接受治療。

拜登又說,這項行政命令也確保進行深入研究和蒐集數據,來評估Roe v. Wade案(路韋案)被推翻後對生育保健有何影響。

拜登形容,最高法院推翻路韋案裁決,等於製造一個「健保危機」,因此他簽署第一項行政命令,主要是建議成立一個專責小組,處理婦女有關生育的健保問題。

