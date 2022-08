【有線新聞】

美國白宮指,北京的反應在預期之內,認為無理由加劇緊張局勢。

美國國家安全委員會發言人柯比說:「廣而言之,他們(中方)如此反應令人憂慮,沒這個必須,沒有理由將此變成一場危機,不幸的是他們已選擇如此反應,就如我們預測那樣行。」

白宮國家安全委員會發言人柯比回應北京批評,認為並非侵犯中方主權,指美國國會成員訪台有先例,北京沒有理由放大事件,重申美方堅持一中政策、不支持台獨,相信北京準備好採取進一步措施,包括可能對台灣經濟脅迫。

