民主共和兩黨多名國會議員都支持普洛西訪台

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儘管中國方面強烈反對，聯邦參議院民主黨和共和黨兩黨多位議員都表示，支持普洛西到訪台灣，包括共和黨的參議院少數黨領袖麥康納等26名共和黨員週二發出聯合聲明，支持普洛西訪台，強調此行已有前例，符合美國「一中」政策，來聽聽參議員們怎麼看待普洛西的台灣之行。

麥康納說：「我相信她有一切的權利去（台灣），而不合時宜以及不具建設性的是，拜登及其幕僚曾公開尋求制止她。」

西維州民主黨聯邦參議員Joe Manchin說：「我認為太棒了，我會告訴你為何我這麼認為，我們都到訪過台灣，我們也應該去，那是個愛好和平、愛好自由的國家，我們與其有很大宗的貿易，我們也對其非常支持，我自己也去過，我想參議員和眾議員都去過，所以我不明白為什麼人們把這個事情看得那麼嚴重，她此舉不會有任何傷害，也沒有做出傷害中國的事，也不希望傷害中國。」

阿拉巴馬州共和黨聯邦參議員Tommy Tuberville說：「台灣是我們的朋友，是我們在科技上要成為的夥伴，他們在晶片上做得很棒，但我不知道到底有甚麼問題，中國應該卸下這底下的重擔，他們無能為力的，所以普洛西不會是最後一個去的人，我樂見總統拜登也去。」

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