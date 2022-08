民主共和兩黨多名國會議員都支持普洛西訪台

【KTSF】

儘管中國方面強烈反對,聯邦參議院民主黨和共和黨兩黨多位議員都表示,支持普洛西到訪台灣,包括共和黨的參議院少數黨領袖麥康納等26名共和黨員週二發出聯合聲明,支持普洛西訪台,強調此行已有前例,符合美國「一中」政策,來聽聽參議員們怎麼看待普洛西的台灣之行。

麥康納說:「我相信她有一切的權利去(台灣),而不合時宜以及不具建設性的是,拜登及其幕僚曾公開尋求制止她。」

西維州民主黨聯邦參議員Joe Manchin說:「我認為太棒了,我會告訴你為何我這麼認為,我們都到訪過台灣,我們也應該去,那是個愛好和平、愛好自由的國家,我們與其有很大宗的貿易,我們也對其非常支持,我自己也去過,我想參議員和眾議員都去過,所以我不明白為什麼人們把這個事情看得那麼嚴重,她此舉不會有任何傷害,也沒有做出傷害中國的事,也不希望傷害中國。」

阿拉巴馬州共和黨聯邦參議員Tommy Tuberville說:「台灣是我們的朋友,是我們在科技上要成為的夥伴,他們在晶片上做得很棒,但我不知道到底有甚麼問題,中國應該卸下這底下的重擔,他們無能為力的,所以普洛西不會是最後一個去的人,我樂見總統拜登也去。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。