舊金山(三藩市)週一晚發生持槍搶劫和劫車案,受害人都是亞裔。

根據警方資料,案發於週一晚約10時40分,一名62歲亞裔女人,在Bay街300號段一個提款機取款時,持槍匪徒走近事主,並搶走事主手中的現金。

3名疑犯是年約20歲的非洲裔男子,疑犯得手後登上一部私家車逃走。

同一晚約11時,在Beale街200號路段,一名30歲亞裔男子剛泊車,並將行李卸下時,一架車停在旁邊,車上3個非洲裔男子下車,用槍指嚇男事主,並下令車上的人下車。

兩名乘客下車後,匪徒之後把車劫走,警方呼籲民眾提供案件的消息。

