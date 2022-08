【KTSF】

南灣Santa Clara縣政府宣布,已獲得Novavax新型肺炎疫苗,週二開始提供給市民接種。

不同於現有新型肺炎疫苗所使用的mRNA技術,Novavax使用較傳統的疫苗技術,是一種重組蛋白疫苗。

Novavax新型肺炎疫苗分兩劑接種,相隔3至8星期,Santa Clara縣18歲或以上的成年人可以接種該疫苗。

FDA沒有批准該疫苗作為加強劑,對於那些因過敏而無法接種mRNA疫苗的人,可以改為接種Novavax疫苗。

Santa Clara縣府的鼓勵民眾詢問他們的醫生關於接種Novavax疫苗。

民眾也可上http://www.sccfreevax.org網站預約接種該疫苗。

