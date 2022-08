聖荷西Berryessa擬建百間小屋安置無家者惹居民反對

【KTSF 張麗月報導】

南灣聖荷西市議會夏季休會後,將於週三復會,代表Berryessa區的市議員動議表決一項在Noble Avenue興建100間小屋,來安置無家可歸者的計劃,這項動議計劃受到附近居民的強力反對。

在Berryessa區住了近50年的一名居民,對於聖荷西市政府計劃在該區興建100間小屋給無家可歸者表示極度擔憂,因為這個地點鄰近有兩間小學和一間中學,又靠近一條著名的遠足徑和圖書館,她就是大約300名示威者中,其中一人極力反對這項計劃。

也有示威者說,這個區域的用途純粹是公園,莫說興建無家可歸房屋,就算獨立房屋都不應該興建。

聖荷西市市長Sam Liccardo就表示,這個是快速解決無家可歸問題的方法之一。

不過也有市議員反對這項計劃,他們打算週三開會時,要求當局暫停這個興建計劃,市議員David Cohen表明,這些綠地不能更改土地用途,他建議做多些外展工作,希望當局明白這點,並且提出8至10個替代方案地點給當局參考。

