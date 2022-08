【有線新聞】

美國眾議院議長佩洛西週三較早前已到訪立法院與副院長蔡其昌見面,感謝台方的邀請和歡迎。

佩洛西說:「我代表美國國會感謝你對我的美言,因為這是源自是跨黨派對台灣支持,當你形容我為台灣的好朋友,我視之為一大讚美,我代表國會同事接受。」

佩洛西指此行訪台有三大目的,包括全球安全、經濟、治理方面,希望加強對台合作。她又向確診新型肺炎、無法到場的立法院長游錫堃致意,感謝對方邀請她訪台。

這次是台美斷交以來,美國眾議院議長首次訪問立法院。

