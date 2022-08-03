肯州洪災死亡人數升至37人 數百人失蹤

【KTSF 朱慧琪報導】
肯塔基州洪災的死亡人數升至37人，仍然有數以百計的人失蹤。
災民試圖尋找仍然可用的物品之際，搜救人員在肯塔基州東部，繼續搜索和救出仍然被洪水圍困的災民。
生還者Zach Hall說：「絕對是極大的破壞，我想情況會更差，若未能拯救災民。」
洪水仍未退，死亡人數不斷上升，救援人員日以繼夜在高溫下搜救，氣象局預測未來兩日，當地氣溫將會上升至華氏90多度，加上濕度高，令體感溫度接近100度。
肯州州長Andy Beshear說：「天氣將會非常熱，這是我們面對的新挑戰。」
當地上個星期的洪災，已造成30多人死亡，沖走多間房屋。
災民Wayne White說：「我71歲了，從未見過如此災情，我們畢生努力建立家園，看著它瞬間失去實在很難受。」
生還的災民當中，很多人失去家園，其他人則無水無電，手機無訊號，因此未能同親人聯絡。
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