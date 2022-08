肯州洪災死亡人數升至37人 數百人失蹤

【KTSF 朱慧琪報導】

肯塔基州洪災的死亡人數升至37人,仍然有數以百計的人失蹤。

災民試圖尋找仍然可用的物品之際,搜救人員在肯塔基州東部,繼續搜索和救出仍然被洪水圍困的災民。

生還者Zach Hall說:「絕對是極大的破壞,我想情況會更差,若未能拯救災民。」

洪水仍未退,死亡人數不斷上升,救援人員日以繼夜在高溫下搜救,氣象局預測未來兩日,當地氣溫將會上升至華氏90多度,加上濕度高,令體感溫度接近100度。

肯州州長Andy Beshear說:「天氣將會非常熱,這是我們面對的新挑戰。」

當地上個星期的洪災,已造成30多人死亡,沖走多間房屋。

災民Wayne White說:「我71歲了,從未見過如此災情,我們畢生努力建立家園,看著它瞬間失去實在很難受。」

生還的災民當中,很多人失去家園,其他人則無水無電,手機無訊號,因此未能同親人聯絡。

