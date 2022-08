【有線新聞】

中國外交部副部長謝鋒深夜奉命緊急召見美國駐華大使伯恩斯,向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

謝鋒向伯恩斯表明,佩洛西冒天下之大不韙,蓄意挑釁玩火,性質極其惡劣、後果極其嚴重,中方絕不會坐視不管。美國政府必須承擔責任,一段時間以來美方說一套做一套,不斷歪曲、篡改、掏空一中原則,企圖越過紅線。美國政府本應約束佩洛西的恣意妄為,但就放任縱容,加劇台海緊張局勢,嚴重損害中美關係。

他表明美方必須為自己錯誤付出代價,中方將採取必要措施堅決反制,要求美方立即糾正錯誤,採取切實措施,消除佩洛西竄台惡劣影響。

