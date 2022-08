王毅批蔡英文背棄民族大義 中國外交部表示將採反制措施

【有線新聞】

中國外交部長王毅指佩洛西訪台是一場徹頭徹尾的鬧劇,又批評蔡英文背棄民族大義。國台辦就宣布禁止台灣兩個基金會及捐款給它們的台灣企業與大陸企業及組織交易或合作。

王毅星期三上午發表談話,表示佩洛西訪台惡意侵犯中國主權,公然進行政治挑釁,亦批評蔡英文倒行逆施,背棄民族大義。

王毅:「這是一場徹頭徹尾的鬧劇,美方打着所謂民主的幌子,在幹着侵犯中國主權的勾當,台灣的蔡英文之流抱着美國的粗腿不放,背棄民族大義,這些倒行逆施根本改變不了一個中國的國際共識,犯我中華者,必將受到懲處。」

中國外交部發言人華春瑩用「人之患,在於不讀史」形容美國官員在台灣問題上缺乏歷史知識和反省,中國將會採取一系列反制措施。

華春瑩說:「至於你關心的具體的反制措施,我可以告訴你的是,該有的都會有。有關措施將是堅決、有力和有效的,美方和台獨勢力他們會持續感受到的。」

中共中央台辦指,極少數台獨頑固分子公然挑釁國家主權和領土完整,嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益,將採取刑事懲處措施,依法嚴懲不貸、依法終身追責。

國台辦就批評蔡英文及民進黨當局挾洋自重,在島內全方位推行去中國化,勾連外部勢力謀獨挑釁,最終只會加速自身覆滅,把台灣推向災難深淵。又指蔡英文將台獨包裝成為堅守民主,將捍衛國家主權和領土完整歪曲成為軍事威脅,完全是顛倒黑白、混淆視聽。

另外,國台辦又表示,台灣民主基金會和國際合作發展基金會從事台獨分裂活動,企圖破壞一個中國格局,決定禁止大陸組織、企業和個人跟兩個基金會以及捐錢給它們的多間台灣企業進行任何交易、合作,相關負責人亦禁止入境大陸。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。