拜登慶祝晶片法案通過 稱對美國未來幾十年至關重要（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

國會上星期通過「晶片法案」，總統拜登原本要親自前往密西根州晶片廠，但由於又再度確診新冠肺炎，週二改以視訊的方式慶祝。

拜登和密西根州長Gretchen Whitmer一同視訊慶祝晶片法案的通過，拜登舉例，在十多年前的經濟衰退，許多人「唱衰」汽車產業，不如讓他們破產。

拜登說，汽車工業不僅是美國的心臟與靈魂，是關於美國的未來，他對晶片法案如此興奮的原因，因為對美國未來幾十年至關重要。

拜登話鋒一轉，談到美國發明了半導體，但優勢卻拱手讓給了別人。

拜登說：「美國發明了半導體，但多年來我們讓這些半導體的製造、流向或轉移到海外，正如我們在疫情期間所見，當製造這些晶片海外工廠關閉時，全球經濟戛然而止，讓家庭的開銷大增，美國去年通脹的3分之1，就是由於半導體短缺導致的汽車價格高企，為了我們的經濟、就業、成本和國家安全，我們必須再次在美國製造這些半導體。」

拜登說，根據分析，《晶片法》的通過，未來5年光是在興建晶圓廠方面，就可製造上百萬個工作機會。

拜登說，這個法案清楚揭示，世界領先的創新將發生在美國，同時在美國製造。

國會參眾兩院先後通過經過協調的晶片法案最後版本，法案總值2800億美元，當中將挹注540億美元在半導體產業，以提升對中國的競爭力。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。