拜登慶祝晶片法案通過 稱對美國未來幾十年至關重要（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

國會上星期通過「晶片法案」,總統拜登原本要親自前往密西根州晶片廠,但由於又再度確診新冠肺炎,週二改以視訊的方式慶祝。

拜登和密西根州長Gretchen Whitmer一同視訊慶祝晶片法案的通過,拜登舉例,在十多年前的經濟衰退,許多人「唱衰」汽車產業,不如讓他們破產。

拜登說,汽車工業不僅是美國的心臟與靈魂,是關於美國的未來,他對晶片法案如此興奮的原因,因為對美國未來幾十年至關重要。

拜登話鋒一轉,談到美國發明了半導體,但優勢卻拱手讓給了別人。

拜登說:「美國發明了半導體,但多年來我們讓這些半導體的製造、流向或轉移到海外,正如我們在疫情期間所見,當製造這些晶片海外工廠關閉時,全球經濟戛然而止,讓家庭的開銷大增,美國去年通脹的3分之1,就是由於半導體短缺導致的汽車價格高企,為了我們的經濟、就業、成本和國家安全,我們必須再次在美國製造這些半導體。」

拜登說,根據分析,《晶片法》的通過,未來5年光是在興建晶圓廠方面,就可製造上百萬個工作機會。

拜登說,這個法案清楚揭示,世界領先的創新將發生在美國,同時在美國製造。

國會參眾兩院先後通過經過協調的晶片法案最後版本,法案總值2800億美元,當中將挹注540億美元在半導體產業,以提升對中國的競爭力。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。