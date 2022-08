佩洛西抵台據報將晤蔡英文 與民運人士及在台港人會面

【有線新聞】

美國眾議院議長佩洛西晚上11前飛抵台灣,是相隔25年再有眾議院議長到當地,中方提出嚴正交涉,中國外長王毅批評,美方在台灣問題上背信棄義,政客公然玩火,決不會有好下場。

載著美國眾議院議長佩洛西的專機,周二晚10時45分抵達松山機場,此站事前並未列入亞洲之行的公開行程,外長吳釗燮到場迎接。

佩洛西在《華盛頓郵報》撰文解釋訪台決定,指北京近年加劇台海緊張局勢,派戰機、轟炸機到台海,令美方認為解放軍似乎是準備武統台灣。

她指美國反對單方面改變台海現狀,此行是為了展現美國對台灣的堅定承諾,將與台方討論促進美台共同利益,包括推進自由和開放的印太地區,同時強調訪台絕對不會與《台灣關係法》、中美三個聯合公報和六項保證互相牴觸。

她之後直接前往下榻的台北君悅酒店,台北市警方一連兩日動員過千警力,並實施高規格管制。

報道指佩洛西周三早上會先到訪立法院,其後與蔡英文總統會面、午宴,下午會到新北的景美人權文化園區,美國在台協會已安排民運人士、在台港人與佩洛西會面,包括吾爾開希、銅鑼灣書店店長林榮基等,之後轉往南韓訪問。

根據航班追蹤網站,佩洛西的專機由吉隆坡出發,飛越印尼加里曼丹島,再向北飛行、沿著菲律賓外海飛去台北。

外電指美軍航母列根號的打擊群,集結到台灣東面的菲律賓海,同日亦有多架解放軍軍機飛近台海中線。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。