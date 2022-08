【有線新聞】

英國秋季放寬BNO簽證計劃,97後出生的合資格港人可獨自申請。

新規定下,1997年7月1日後出生、年滿18歲港人,他們的父母須至少一方擁有BNO,就可以獨立身份申請BNO簽證計劃赴英居留,不用再以受養人名義與父母同行,估計近1.2萬人符合資格。

英國內政大臣彭黛玲表明,將繼續履行英方對港人的歷史和道義承諾。英國去年初推出BNO簽證計劃,至今超過12萬人申請。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。