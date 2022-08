台警證實佩洛西晚上10時抵台 中美機艦台海附近集結

【有線新聞】

台北警方證實,美國眾議院議長佩洛西的專機,晚上10時降落松山機場。中美軍機、艦艇在台海附近加強活動,中國外交部長王毅批評美方在台灣問題上背信棄義,政客為一己之私公然玩火,決不會有好下場。

美國眾議院議長佩洛西旋風式訪問馬來西亞,逗留半日便結束行程離境。多間傳媒均引述消息指,她下一站是訪問台灣,據報她的專機會繞過台灣的飛行情報區,轉經日本飛行情報區,抵達松山機場。

訪問團會入住台北的酒店,台北市在機場、酒店附近動員過千警力實施高規格管制。據報佩洛西明早會先到訪立法院,其後與蔡英文總統會面,午宴之後離台,轉往南韓、日本。

蔡英文早上出席活動時,未有回應佩洛西訪台傳聞,行政院長蘇貞昌只表示,歡迎與台灣友好的議員來訪,會尊重來賓規劃,妥善安排。

蘇貞昌說:「對於佩洛西議長長年關心自由民主人權、挺台灣、友我,非常感謝,對外國貴賓友我的議員,大家來訪,我們都非常的歡迎。」

台灣已增派8架幻影戰機,部署台東的空軍基地,並加緊周邊海域艦艇巡邏,稱會依照威脅派遣適當兵力,軍方即日起強化部隊戰備,為期三日,並按解放軍動向調整部署,但強調戰備等級未有上調至戰時水平。

台海局勢進一步升級,外電指美軍航母列根號的打擊群已集結到台灣東面的菲律賓海,同日亦有多架解放軍軍機飛近台海中線。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。