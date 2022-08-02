台警證實佩洛西晚上10時抵台 中美機艦台海附近集結

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台北警方證實，美國眾議院議長佩洛西的專機，晚上10時降落松山機場。中美軍機、艦艇在台海附近加強活動，中國外交部長王毅批評美方在台灣問題上背信棄義，政客為一己之私公然玩火，決不會有好下場。

美國眾議院議長佩洛西旋風式訪問馬來西亞，逗留半日便結束行程離境。多間傳媒均引述消息指，她下一站是訪問台灣，據報她的專機會繞過台灣的飛行情報區，轉經日本飛行情報區，抵達松山機場。

訪問團會入住台北的酒店，台北市在機場、酒店附近動員過千警力實施高規格管制。據報佩洛西明早會先到訪立法院，其後與蔡英文總統會面，午宴之後離台，轉往南韓、日本。

蔡英文早上出席活動時，未有回應佩洛西訪台傳聞，行政院長蘇貞昌只表示，歡迎與台灣友好的議員來訪，會尊重來賓規劃，妥善安排。

蘇貞昌說：「對於佩洛西議長長年關心自由民主人權、挺台灣、友我，非常感謝，對外國貴賓友我的議員，大家來訪，我們都非常的歡迎。」

台灣已增派8架幻影戰機，部署台東的空軍基地，並加緊周邊海域艦艇巡邏，稱會依照威脅派遣適當兵力，軍方即日起強化部隊戰備，為期三日，並按解放軍動向調整部署，但強調戰備等級未有上調至戰時水平。

台海局勢進一步升級，外電指美軍航母列根號的打擊群已集結到台灣東面的菲律賓海，同日亦有多架解放軍軍機飛近台海中線。

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