灣區有團體在舊金山聯邦大樓抗議普洛西訪台（視頻）

灣區有團體週一在舊金山(三藩市)聯邦大樓普洛西辦公室外面集會抗議,但也有民眾舉行反制示威。

示威者高說:「普洛西,普洛西,你看到嗎?中國不是我們的敵人。」

數十位抗議人士高舉標語,要求「普洛西停止干擾中國主權,重返和平,台灣是中國的領土,不要對中國挑戰,不要對中國新冷戰。」

集會發起人舊金山退休法官鄧孟詩說:「中國不是我們的敵人,中國不是存在主義式威脅,存在的威脅是種族主義,還有美國的政策將我們引向戰爭,這些是存在主義式威脅黨領導人的冷戰策略和流派,主要是普洛西領導,現在試圖訪問台灣是毫無根據的,它正在製造痛苦。」

抗議團體包括中華總會館、Pivot to Peace、CODEPINK、Veterans for Peace等,他們表示普洛西訪台,正在煽動與中國的潛在戰爭,普洛西應該遠離台灣,停止魯莽的行為,立即取消她的台灣之行,轉而關注美國人民面臨的通脹、

氣候危機與經濟困境等真正挑戰。

中華總會館輪值主席Gordon Quan說:「我覺得做為國家的領導人,首要的任務是要先關注、搞好自己國內問題,讓老百姓可以安居樂業,怎樣生活,大家都知道美國本身的問題都很多。」

來自夏威夷的退休上校Ann Wright親眼目睹環太平洋演習以中國為假想敵。

Wright說:「美國根本就不應該攻擊中國,不應該對中國打代理戰爭,不應該對俄羅斯打代理戰爭,我們需要的是迫使政府說,戰爭不是答案。」

另外,支持台灣和光復香港組織,也有少數人來集會現場舉行反示威,他們拿著「光復香港、時代革命」橫幅,也有人感謝普洛西支持台灣,一位來自中國的移民陳老師表達支持普洛西訪問台灣。

中國移民/YouTuber陳老師說:「我就想支持台灣,包括美國眾議員議長普洛西的這次訪台的行程,表達我自己個人的想法,不見得他去一定要跟中國關係搞不好,我覺得跟中國關係也要去處理,我對於普洛西訪台,我個人持正面的態度。」

