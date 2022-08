灣區藍綠陣營對普洛西訪台有何看法（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區的民進黨和國民黨對普洛西訪台有甚麼看法?

民進黨矽谷支黨部主委張正邦認為,普洛西如果訪問台灣,不管採取何種形式,是一個非常重要的里程碑,她佩服普洛西在中國文攻武赫下,堅持拜訪台灣的勇氣。

張正邦說:「非常敬重她對自由民主人權的堅持,你可以看得到她從年輕時代,到現在對民主人權一直都非常重視,從這一點可以看得出來,她到訪台灣的決心,因為在我的認知,台灣也是一個民主自由且重視人權的國家,再來從這一點也可以看得出來,美國和台灣兩個主權國家,長期友好情誼,以及長期互信互助的外交合作關係,所以我認為她這一次出訪台灣,對台灣的意義真的是非常非常重大。」

張正邦認為,普洛西的訪台,是代表美國的民意。

張正邦說:「她這個國會代表的是美國人民,你也可以看到近幾年來美國的民調,超過一半支持台灣,所以我相信她的到訪,也是代表美國人民堅定地支持台灣,這個獨立的國家,主權獨立的國家。」

國民黨海外部副主任鍾維君表示,如果普洛西要訪問台灣,也應該拜訪台灣最大的在野黨中國國民黨。

國民黨海外部副主任鍾維君說:「我希望他也能抽出時間來,看看我們中華民國,最大的在野黨中國國民黨,跟我們本黨的主席能夠坐下來,聽聽我們本黨對於兩岸的政策,有什麼不同看法跟做法。」

鍾維君也呼籲中共在處理這件事,不要一意孤行,最後受傷的還是兩岸百姓。

鍾維君說:「當然這個事情對於兩岸來講,確實是一個很挑釁的事端,但是我希望很冷靜,因為到最後受到傷害的,還是我們自己中國的同胞們,我們的骨肉同胞們,但是其實對美國來講,他們總之不會遭受到戰火的波及,我希望中方要克制,我也希望普洛西能再三考慮是不是有這個必要。」

舊金山大學教授Stephen Roddy認為,中共不會因普洛西訪台而採取武力行動,但是對中美關係影響嚴重,他認為普洛西不該干擾兩岸和平,反而可能跟年底選舉有關。

Roddy教授說:「她的立場被共和黨影響,就是因為他們是強硬派的對不對,她要越來越強硬,這可能也不是她自己很願意,她的黨採取這種很愚蠢的措施,我覺得非常不智

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。