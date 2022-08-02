灣區藍綠陣營對普洛西訪台有何看法（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區的民進黨和國民黨對普洛西訪台有甚麼看法？

民進黨矽谷支黨部主委張正邦認為，普洛西如果訪問台灣，不管採取何種形式，是一個非常重要的里程碑，她佩服普洛西在中國文攻武赫下，堅持拜訪台灣的勇氣。

張正邦說：「非常敬重她對自由民主人權的堅持，你可以看得到她從年輕時代，到現在對民主人權一直都非常重視，從這一點可以看得出來，她到訪台灣的決心，因為在我的認知，台灣也是一個民主自由且重視人權的國家，再來從這一點也可以看得出來，美國和台灣兩個主權國家，長期友好情誼，以及長期互信互助的外交合作關係，所以我認為她這一次出訪台灣，對台灣的意義真的是非常非常重大。」

張正邦認為，普洛西的訪台，是代表美國的民意。

張正邦說：「她這個國會代表的是美國人民，你也可以看到近幾年來美國的民調，超過一半支持台灣，所以我相信她的到訪，也是代表美國人民堅定地支持台灣，這個獨立的國家，主權獨立的國家。」

國民黨海外部副主任鍾維君表示，如果普洛西要訪問台灣，也應該拜訪台灣最大的在野黨中國國民黨。

國民黨海外部副主任鍾維君說：「我希望他也能抽出時間來，看看我們中華民國，最大的在野黨中國國民黨，跟我們本黨的主席能夠坐下來，聽聽我們本黨對於兩岸的政策，有什麼不同看法跟做法。」

鍾維君也呼籲中共在處理這件事，不要一意孤行，最後受傷的還是兩岸百姓。

鍾維君說：「當然這個事情對於兩岸來講，確實是一個很挑釁的事端，但是我希望很冷靜，因為到最後受到傷害的，還是我們自己中國的同胞們，我們的骨肉同胞們，但是其實對美國來講，他們總之不會遭受到戰火的波及，我希望中方要克制，我也希望普洛西能再三考慮是不是有這個必要。」

舊金山大學教授Stephen Roddy認為，中共不會因普洛西訪台而採取武力行動，但是對中美關係影響嚴重，他認為普洛西不該干擾兩岸和平，反而可能跟年底選舉有關。

Roddy教授說：「她的立場被共和黨影響，就是因為他們是強硬派的對不對，她要越來越強硬，這可能也不是她自己很願意，她的黨採取這種很愚蠢的措施，我覺得非常不智

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