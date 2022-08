奧克蘭一高中美足比賽發生槍擊案 三人中槍（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)Technical高中週日舉行美式足球比賽時發生槍擊案,三人中槍受傷,包括一名5歲女童,三人情況穩定。

根據警方,案發於奧克蘭市Technical高中,當時兩隊少年美式足球隊正在校內比賽,有約500人在場,警方於週日下午約1點20分接報到場,發現一個30多歲的男子、50多歲女子及一名5歲女童中槍,三個傷者情況穩定。

奧克蘭警方週一召開記者會,警察局長LeRonne Armstrong指,相信案件中有多名槍手,分別於場外及場內開槍,認為觀眾席中有人爭執,最終演變成槍擊案。

又指這些青少年不是首次面對暴力,本案中的Dynamites少年足球隊,去年2月的一場練習中曾發生槍擊案,造成一人死亡。

Armstrong說:「這些年青人再次面對悲劇,這些年青人再次面對暴力,他們不需要連續兩年見證成年人的暴力,這些攜同槍械來到足球場的成年人

他指這是不可接受,警方會為受影響的青少年提供心理輔導。

球隊練習時亦會有警員在場維持治安,警方正調查案件,呼籲市民有任何線索,可以致電(510) 238-3426聯絡警方。

