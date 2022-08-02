奧克蘭酒行被匪徒闖入 店主持槍嚇退匪徒卻遭警方拘捕

【KTSF 傅景竑報導】

一家位於奧克蘭（屋崙）的酒行，在週日早上被兩名匪徒闖入，不料店主在店內有槍，將兩名匪徒嚇跑，在警察到場後，卻是這名店主被上銬帶走。

週日早上7點，兩名匪徒試圖從櫥窗闖入位於奧克蘭Telegraph Ave上的酒行U & I Liquor。

據店主表示，他當時在商店後方的辦公室內，聽到防盜警報作響，於是他拿出一把搶來嚇阻匪徒。

顧客Daniel Avina說：「上週有人破壞店面的櫥窗，店主就猜測他們會再回來，於是店主就有所準備，就像Oakalnd居民一樣有所準備。」

店主表示，他把匪徒追趕到門外後，匪徒慌張到汽車鑰匙都掉在地上，徒步跑離案發現場，店主也揮著他的防身武器，試圖向經過的公路巡邏隊求救，但他卻被上手銬帶到奧克蘭警方，在一個多小時後才被釋放。

Avina說：「我覺得警方當時應該多溝通一些，店主是一名Temescal的老居民，他一直都善待社區的民眾，他的常客也都知道。」

奧克蘭警方表示，他們當時持續獲報有一個持槍的人站在事發街上，但在事後才得知這位人士是酒行的店主。

顧客Travis Vincej說：「店主的個性就是這樣，他是個毅力堅強的人，他每天都早晚早晚這樣顧店。」

這兩位奧克蘭居民表示，這間酒行是個小型家庭企業，店主也用心經營與善待顧客。

Vincej說：「我覺得奧克蘭到處的治安都在瓦解，自疫情以來感覺很像放任匪徒自由作亂。」

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