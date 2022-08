奧克蘭酒行被匪徒闖入 店主持槍嚇退匪徒卻遭警方拘捕

【KTSF 傅景竑報導】

一家位於奧克蘭(屋崙)的酒行,在週日早上被兩名匪徒闖入,不料店主在店內有槍,將兩名匪徒嚇跑,在警察到場後,卻是這名店主被上銬帶走。

週日早上7點,兩名匪徒試圖從櫥窗闖入位於奧克蘭Telegraph Ave上的酒行U & I Liquor。

據店主表示,他當時在商店後方的辦公室內,聽到防盜警報作響,於是他拿出一把搶來嚇阻匪徒。

顧客Daniel Avina說:「上週有人破壞店面的櫥窗,店主就猜測他們會再回來,於是店主就有所準備,就像Oakalnd居民一樣有所準備。」

店主表示,他把匪徒追趕到門外後,匪徒慌張到汽車鑰匙都掉在地上,徒步跑離案發現場,店主也揮著他的防身武器,試圖向經過的公路巡邏隊求救,但他卻被上手銬帶到奧克蘭警方,在一個多小時後才被釋放。

Avina說:「我覺得警方當時應該多溝通一些,店主是一名Temescal的老居民,他一直都善待社區的民眾,他的常客也都知道。」

奧克蘭警方表示,他們當時持續獲報有一個持槍的人站在事發街上,但在事後才得知這位人士是酒行的店主。

顧客Travis Vincej說:「店主的個性就是這樣,他是個毅力堅強的人,他每天都早晚早晚這樣顧店。」

這兩位奧克蘭居民表示,這間酒行是個小型家庭企業,店主也用心經營與善待顧客。

Vincej說:「我覺得奧克蘭到處的治安都在瓦解,自疫情以來感覺很像放任匪徒自由作亂。」

