肯塔基州水災死亡人數升至35人

【KTSF 張擎鳳報導】

受洪水影響的肯塔基州的死亡人數正在上升,政府加強搜救的力度,目前死亡人數為35人,仍有數百人下落不明。

在東肯塔基州,在災難性洪水之後,搜尋和救援工作仍在繼續,肯州州長Andy Beshear說:「我們確在使用一輛冷藏貨車,

因為太平間應付不來。」

洪水破壞多處基礎設施,阻礙了尋找失踪人口的工作。

洪水摧毀了橋樑,並沖走了房屋,許多地區無法到達。

災民Nicole Neace說:「什麼都沒有了,一切都毀了,我不知道我們該做甚麼。」

救援人員也在盡快克服另一個障礙,預計會有更多降雨量,而本週稍後氣溫將飆升,數以千計的家庭和商店仍然沒電沒水。

災民Karen Daugherty說:「我不知道大水會由多快多深,只能一天一天地面對,唯有如此應對。」

在Knott縣,四個兄弟姐妹,年齡從2歲到8歲不等,試圖在屋頂避水,但最後被洪水沖走淹死。

隨著預計死亡人數的增加,肯塔基州已經啟動了一項基金,以幫助支付洪水罹難者的喪葬費用,並為那些受災民眾籌錢。

Beshear說:「這是我這一生人,最致命和最慘情的災難。」

