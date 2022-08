【KTSF】

加州上月新型肺炎確診個案,有超過5萬宗是再感染,於少於一年内,已錄得超過35萬宗再次感染個案。

根據The Mercury News報導,加州公共衛生部門的數據,顯示上月頭三個星期,每7宗新型肺炎確診中,就有一宗個案是重複感染。

聖荷西市長Sam Liccardo就於首次確診後兩個月再次確診。

舊金山(三藩市)加大一名醫學教授認為,這麼多人再度感染,除了因為BA.5變種病毒的傳染力高,及能夠避開免疫系統,就算曾確診過亦能再次感染,亦與防疫措施放寬有關,大部份人已接種疫苗,很多人都依賴抗體,或因為曾經確診過而鬆懈。

