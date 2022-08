中方指美國挑釁導致台海局勢緊張須負全責

【有線新聞】

美國眾議院議長佩洛西據報週二晚抵達台灣,在北京,中國外交部指美國挑釁,導致台海局勢緊張,美方要負全責。

在北京,中國外交部批評美方近年來聲稱堅持一個中國政策,但行動上不斷倒退,不斷提升美台接觸水平,持續加大對台軍售,佩洛西坐軍機訪台絕不是非官方行為。

中國外交部發言人華春瑩表示:「佩洛西無論以何理由赴台都將是愚蠢、危險和不必要的,是危險的賭博,很難想像會有比這更加魯莽和挑釁的行動,如果美方對兩岸形勢判斷錯誤或者處理不當,將給台灣地區乃至世界的安全繁榮和秩序造成災難性的後果。」

對於美國國務卿布林肯稱,如果北京試圖製造危機回應佩洛西訪台,責任全在中方,華春瑩則指美國挑釁導致台海局勢緊張,美方必須負全責,至於中方會有甚麼反制措施,華春瑩說美方必將付出代價。

華春瑩星期一在Twitter引用毛澤東語錄,指美帝國主義是紙老虎,它政治上很弱,因為它脫離廣大人民,美國人民也不喜歡它。

