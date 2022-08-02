中方指美國挑釁導致台海局勢緊張須負全責

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美國眾議院議長佩洛西據報週二晚抵達台灣，在北京，中國外交部指美國挑釁，導致台海局勢緊張，美方要負全責。

在北京，中國外交部批評美方近年來聲稱堅持一個中國政策，但行動上不斷倒退，不斷提升美台接觸水平，持續加大對台軍售，佩洛西坐軍機訪台絕不是非官方行為。

中國外交部發言人華春瑩表示：「佩洛西無論以何理由赴台都將是愚蠢、危險和不必要的，是危險的賭博，很難想像會有比這更加魯莽和挑釁的行動，如果美方對兩岸形勢判斷錯誤或者處理不當，將給台灣地區乃至世界的安全繁榮和秩序造成災難性的後果。」

對於美國國務卿布林肯稱，如果北京試圖製造危機回應佩洛西訪台，責任全在中方，華春瑩則指美國挑釁導致台海局勢緊張，美方必須負全責，至於中方會有甚麼反制措施，華春瑩說美方必將付出代價。

華春瑩星期一在Twitter引用毛澤東語錄，指美帝國主義是紙老虎，它政治上很弱，因為它脫離廣大人民，美國人民也不喜歡它。

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