國務卿布林肯支持普洛西訪台 呼籲中方克制（視頻）

August 2, 2022 中港台新聞, 台灣新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

白宮與國務卿都表明支持普洛西訪問台灣，並呼籲中方克制。

國務卿布林肯週一對於眾議院議長普洛西訪台一事表態，說這是普洛西自己的決定，而他認為這也是有前例可循。

布林肯說：「關於台灣問題，首先議長將會自己做決定去不去台灣，國會是獨立而且跟行政部門平等的機構，這個決定完全是議長自己的，我所能說的只是，這是非常有前例可循的，因為先前也有議長訪問台灣，很多國會議員也到訪台灣，包括今年在內。」

接著他又向北京喊話，呼籲中方不要做出讓情勢升高之舉。

布林肯說：「所以如果議長決定要去，中國卻試圖要製造危機感，或是讓緊張情勢升高，這完全要看北京了，如果普洛西決定去，我們會尋求北京以負責任的行動回應，而不是讓情勢升高。」

與此同時，白宮國安發言人John Kirby也表示，普洛西如果決定訪問台灣，拜登政府會支持她，Kirby強調，普洛西的去與不去台灣 ，不會改變美國的一中政策。

Kirby說：「議長有權去訪問台灣，一名眾議院議長過去也曾到訪台灣，沒有引發任何事件，也有許多國會議員到訪台灣，包括今年在內，這已經讓人看到非常清楚，美國政府不會有任何改變，我們的一中政策也沒有改變，當然是在台灣關係法、中美三個聯合公報和六項保證的指引下，我們已經多次說過，我們反對任何一邊單方面改變現狀，我們也說過我們不支持台獨。」

國安官員再次重申美方立場，預期兩岸的分歧應透過和平方式解決，也與中國保持高層級的直接對話，包括上週總統拜登與中國國家主席習近平的通話。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


3 × two =