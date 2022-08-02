國務卿布林肯支持普洛西訪台 呼籲中方克制（視頻）

【KTSF】

白宮與國務卿都表明支持普洛西訪問台灣，並呼籲中方克制。

國務卿布林肯週一對於眾議院議長普洛西訪台一事表態，說這是普洛西自己的決定，而他認為這也是有前例可循。

布林肯說：「關於台灣問題，首先議長將會自己做決定去不去台灣，國會是獨立而且跟行政部門平等的機構，這個決定完全是議長自己的，我所能說的只是，這是非常有前例可循的，因為先前也有議長訪問台灣，很多國會議員也到訪台灣，包括今年在內。」

接著他又向北京喊話，呼籲中方不要做出讓情勢升高之舉。

布林肯說：「所以如果議長決定要去，中國卻試圖要製造危機感，或是讓緊張情勢升高，這完全要看北京了，如果普洛西決定去，我們會尋求北京以負責任的行動回應，而不是讓情勢升高。」

與此同時，白宮國安發言人John Kirby也表示，普洛西如果決定訪問台灣，拜登政府會支持她，Kirby強調，普洛西的去與不去台灣 ，不會改變美國的一中政策。

Kirby說：「議長有權去訪問台灣，一名眾議院議長過去也曾到訪台灣，沒有引發任何事件，也有許多國會議員到訪台灣，包括今年在內，這已經讓人看到非常清楚，美國政府不會有任何改變，我們的一中政策也沒有改變，當然是在台灣關係法、中美三個聯合公報和六項保證的指引下，我們已經多次說過，我們反對任何一邊單方面改變現狀，我們也說過我們不支持台獨。」

國安官員再次重申美方立場，預期兩岸的分歧應透過和平方式解決，也與中國保持高層級的直接對話，包括上週總統拜登與中國國家主席習近平的通話。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。