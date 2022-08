國務卿布林肯支持普洛西訪台 呼籲中方克制（視頻）

【KTSF】

白宮與國務卿都表明支持普洛西訪問台灣,並呼籲中方克制。

國務卿布林肯週一對於眾議院議長普洛西訪台一事表態,說這是普洛西自己的決定,而他認為這也是有前例可循。

布林肯說:「關於台灣問題,首先議長將會自己做決定去不去台灣,國會是獨立而且跟行政部門平等的機構,這個決定完全是議長自己的,我所能說的只是,這是非常有前例可循的,因為先前也有議長訪問台灣,很多國會議員也到訪台灣,包括今年在內。」

接著他又向北京喊話,呼籲中方不要做出讓情勢升高之舉。

布林肯說:「所以如果議長決定要去,中國卻試圖要製造危機感,或是讓緊張情勢升高,這完全要看北京了,如果普洛西決定去,我們會尋求北京以負責任的行動回應,而不是讓情勢升高。」

與此同時,白宮國安發言人John Kirby也表示,普洛西如果決定訪問台灣,拜登政府會支持她,Kirby強調,普洛西的去與不去台灣 ,不會改變美國的一中政策。

Kirby說:「議長有權去訪問台灣,一名眾議院議長過去也曾到訪台灣,沒有引發任何事件,也有許多國會議員到訪台灣,包括今年在內,這已經讓人看到非常清楚,美國政府不會有任何改變,我們的一中政策也沒有改變,當然是在台灣關係法、中美三個聯合公報和六項保證的指引下,我們已經多次說過,我們反對任何一邊單方面改變現狀,我們也說過我們不支持台獨。」

國安官員再次重申美方立場,預期兩岸的分歧應透過和平方式解決,也與中國保持高層級的直接對話,包括上週總統拜登與中國國家主席習近平的通話。

版權所有,不得轉載。