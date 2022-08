拜登證實美軍擊斃恐怖組織阿蓋達首領扎瓦希里

【KTSF 朱慧琪報導】

有消息指,CIA中情局於過去週末使用無人機空襲阿富汗,擊斃了恐怖組織阿蓋達的首領扎瓦希里,總統拜登週一證實這個消息。

拜登說:「我的同胞們,週六在我領導下,美國成功空擊阿富汗喀布爾,擊斃阿蓋達首領扎瓦希里。」

拜登週一表示,美國取得重大的反恐勝利,當局使用無人機空襲在阿富汗,擊斃了恐怖組織阿蓋達的首領扎瓦希里,事件中沒有平民傷亡。

拜登說:「行動小心周詳計劃,嚴格減少平民受傷害的風險。」

阿蓋達曾策劃了911恐擊,造成約3千人死亡,逾6千人受傷,911事件後,美國出兵阿富汗,推翻包庇阿蓋達的泰利班政權,隨後在阿富汗經歷了20年的反恐戰爭,終於在去年夏天全面撤軍,但繼續打擊阿蓋達。

拜登說:「我們今晚再次表明,無論需要多長時間,無論你躲在哪裡,如果你對美國人民構成威脅,一定會找到你,並解決你。」

扎瓦希里是塑造阿蓋達的核心人物之一,他從1998年起擔任阿蓋達時任首領賓拉登的副手,賓拉登於2011年在巴基斯坦被美軍擊斃,隨後扎瓦希里就接替賓拉登的位置,他一直都在聯邦調查局(FBI)頭號恐怖分子名單,美國並懸紅2500萬美元捉拿他。

