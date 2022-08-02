拜登證實美軍擊斃恐怖組織阿蓋達首領扎瓦希里

【KTSF 朱慧琪報導】

有消息指，CIA中情局於過去週末使用無人機空襲阿富汗，擊斃了恐怖組織阿蓋達的首領扎瓦希里，總統拜登週一證實這個消息。

拜登說：「我的同胞們，週六在我領導下，美國成功空擊阿富汗喀布爾，擊斃阿蓋達首領扎瓦希里。」

拜登週一表示，美國取得重大的反恐勝利，當局使用無人機空襲在阿富汗，擊斃了恐怖組織阿蓋達的首領扎瓦希里，事件中沒有平民傷亡。

拜登說：「行動小心周詳計劃，嚴格減少平民受傷害的風險。」

阿蓋達曾策劃了911恐擊，造成約3千人死亡，逾6千人受傷，911事件後，美國出兵阿富汗，推翻包庇阿蓋達的泰利班政權，隨後在阿富汗經歷了20年的反恐戰爭，終於在去年夏天全面撤軍，但繼續打擊阿蓋達。

拜登說：「我們今晚再次表明，無論需要多長時間，無論你躲在哪裡，如果你對美國人民構成威脅，一定會找到你，並解決你。」

扎瓦希里是塑造阿蓋達的核心人物之一，他從1998年起擔任阿蓋達時任首領賓拉登的副手，賓拉登於2011年在巴基斯坦被美軍擊斃，隨後扎瓦希里就接替賓拉登的位置，他一直都在聯邦調查局（FBI）頭號恐怖分子名單，美國並懸紅2500萬美元捉拿他。

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