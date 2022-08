台媒報道佩洛西週二晚抵台過夜 會蔡英文總統

【有線新聞】

台灣多間傳媒報道,正在新加坡訪問的美國眾議院議長佩洛西,週二晚將抵台訪問並過夜。北京較早前回應佩洛西可能訪台的消息時,稱會會嚴陣以待,解放軍絕不會坐視不管,美國白宮官員則指,中方言論沒有根據和不恰當,國會領袖訪台並非不尋常的事。

美國眾議院議長佩洛西,率領6人代表團到訪亞洲首站新加坡,與總理李顯龍會面,李顯龍強調穩定美中關係對地區和平安全的重要性。

代表團亦與總統哈莉瑪見面,哈莉瑪肯定兩國之間長期良好夥伴關係,歡迎在氣候變化等領域擴大合作。

佩洛西在當地的行程,還包括出席美國商界酒會及演說,停留兩天後,會訪問馬來西亞、南韓和日本。

多間外媒引述消息指,佩洛西可能在到訪馬來西亞後,以非正式方式中途停留台灣,並會見蔡英文總統。

有研究美國的大陸學者較早前估計,佩洛西一行人可能會以飛機故障為由降落台灣,但相信後果同樣嚴重。

在北京,中國外交部稱中方正嚴陣以待,發言人趙立堅重申「玩火必自焚」,相信美方已充分了解中方強烈訊息,佩洛西如赴台,是嚴重損害中國主權和領土完整,導致非常嚴重的事態和後果。

趙立堅說:「我們要再次正告美方,中方正嚴陣以待,中國人民解放軍絕不會坐視不管,如果佩洛西眾議長訪問台灣,中方必將採取堅決應對和有力的反制措施,捍衛自身的主權和領土完整,至於是甚麼措施,如果她敢去,那就讓我們拭目以待吧。」

