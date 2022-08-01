台媒報道佩洛西週二晚抵台過夜 會蔡英文總統

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台灣多間傳媒報道，正在新加坡訪問的美國眾議院議長佩洛西，週二晚將抵台訪問並過夜。北京較早前回應佩洛西可能訪台的消息時，稱會會嚴陣以待，解放軍絕不會坐視不管，美國白宮官員則指，中方言論沒有根據和不恰當，國會領袖訪台並非不尋常的事。

美國眾議院議長佩洛西，率領6人代表團到訪亞洲首站新加坡，與總理李顯龍會面，李顯龍強調穩定美中關係對地區和平安全的重要性。

代表團亦與總統哈莉瑪見面，哈莉瑪肯定兩國之間長期良好夥伴關係，歡迎在氣候變化等領域擴大合作。

佩洛西在當地的行程，還包括出席美國商界酒會及演說，停留兩天後，會訪問馬來西亞、南韓和日本。

多間外媒引述消息指，佩洛西可能在到訪馬來西亞後，以非正式方式中途停留台灣，並會見蔡英文總統。

有研究美國的大陸學者較早前估計，佩洛西一行人可能會以飛機故障為由降落台灣，但相信後果同樣嚴重。

在北京，中國外交部稱中方正嚴陣以待，發言人趙立堅重申「玩火必自焚」，相信美方已充分了解中方強烈訊息，佩洛西如赴台，是嚴重損害中國主權和領土完整，導致非常嚴重的事態和後果。

趙立堅說：「我們要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管，如果佩洛西眾議長訪問台灣，中方必將採取堅決應對和有力的反制措施，捍衛自身的主權和領土完整，至於是甚麼措施，如果她敢去，那就讓我們拭目以待吧。」

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