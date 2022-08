MIRROR演唱會傷者父母抵港探望 重案組紅館調查

【有線新聞】

在MIRROR演唱會被螢幕壓中的舞蹈員李啟言仍然危殆,他父母由加拿大返港探望,據了解他們曾與醫院三名部門主管會面。政府周一會首次召開跨部門會議,調查事故原因及是否有人疏忽失職。

李啟言「阿MO」的爸爸李盛林牧師,下午約1時半離開伊利沙伯醫院,政府安排小巴接送,有穿著保護衣人員跟隨。據了解他與太太早上11時,與醫院深切治療部、神經外科,以及專門治療脊椎的三名部門主管會面。

兩人是在早上近6時由多倫多抵港,大概20分鐘後坐七人車離開機場。據了解抵港第一站是到酒店做檢測,約9時半有陰性結果才到醫院,探望完阿MO就要回酒店檢疫。

至於案發現場紅館,西九龍總區刑事部警司鍾雅倫和重案組探員下午到場調查,是否涉及專業疏忽或其他刑事責任。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫說:「調查只是剛開始,所以暫時沒甚麼結果可告訴大家,不過大家放心,我們會進行仔細及多角度的全面調查,目的只有一個、希望還原真相。困難一定有,始終場館大,同事都要小心,舞台有很多零件或裝置,我們要小心一點。」

他說暫時不會檢走現場證物,警方星期一會出席跨部門專責小組會議,文體旅局局長楊潤雄會督導調查,包括找出事故原因、涉事人士有否疏忽失職。

業界代表霍啟剛說,初步了解政府要七至八星期調查,他希望可以盡量縮短。

