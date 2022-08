奧克蘭有匪徒在光天化日下盜取鐵柵閘

【KTSF】

東灣奧克蘭有匪徒在光天化日之下盜取鐵柵閘,有民眾用手機拍下案發過程,而大膽的匪徒在警方離開後,又回到現場犯案。

手機片段顯示,匪徒用鐵鎚清拆鐵閘,目擊者說,他看到三名男子盜取鐵閘,和一名女子留意四周圍把風。

事發於星期二下午4點40分,在奧克蘭Fruitvale Ave附近州際880高速公路的天橋下,目擊證人Everardo Rodriguez是Bay Restorators老闆,他說當時他和兒子在談話,聽到很大的敲打聲。

匪徒竟然就在他的商店前做案,於是他立即打電話報警,而他的兒子就用手機拍攝犯案過程。

Rodriguez的閉路電視顯示,報警後大約20分鐘,警車便抵達現場,逗留一分鐘就離開。

警方向KPIX電視台表示,警察在現場沒有見到匪徒,於是便離開,閉路電視的片段中,可以清晰地看到那位把風的女子站在警車後面,匪徒等警車離開後回來繼續犯案。

Rodriguez並不知道警察已經到場,而警方也沒有與他聯繫,他一直在等警察到來,期間看著匪徒把鐵閘逐塊拆除,一小時後,匪徒把鐵閘搬到貨車上。

Rodriguez說,他看到這個情況後感到很悲傷,他說匪徒不害怕任何人,不怕警察,因為他們不會得到懲罰。

匪徒最少偷了十塊鐵閘,包括兩道大閘門。

加州火車在去年安裝鐵閘,阻止露宿者闖入,每塊8尺的鐵閘門是400元。

加州火車的發言人說,這個問題在Alameda縣一再發生,現在加州火車將圍板焊接,希望可以防止匪徒盜竊。

Rodriguez說,過往匪徒也影響了他的業務,他為客戶做緊急清理的工作,由於治安惡劣的關係,他有一些員工辭職,並且不會在入夜時分來到工作地點。

最後Rodriguez希望警察和區內領袖可以改善治安,和確保市民的安全。

