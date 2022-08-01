奧克蘭有匪徒在光天化日下盜取鐵柵閘

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東灣奧克蘭有匪徒在光天化日之下盜取鐵柵閘，有民眾用手機拍下案發過程，而大膽的匪徒在警方離開後，又回到現場犯案。

手機片段顯示，匪徒用鐵鎚清拆鐵閘，目擊者說，他看到三名男子盜取鐵閘，和一名女子留意四周圍把風。

事發於星期二下午4點40分，在奧克蘭Fruitvale Ave附近州際880高速公路的天橋下，目擊證人Everardo Rodriguez是Bay Restorators老闆，他說當時他和兒子在談話，聽到很大的敲打聲。

匪徒竟然就在他的商店前做案，於是他立即打電話報警，而他的兒子就用手機拍攝犯案過程。

Rodriguez的閉路電視顯示，報警後大約20分鐘，警車便抵達現場，逗留一分鐘就離開。

警方向KPIX電視台表示，警察在現場沒有見到匪徒，於是便離開，閉路電視的片段中，可以清晰地看到那位把風的女子站在警車後面，匪徒等警車離開後回來繼續犯案。

Rodriguez並不知道警察已經到場，而警方也沒有與他聯繫，他一直在等警察到來，期間看著匪徒把鐵閘逐塊拆除，一小時後，匪徒把鐵閘搬到貨車上。

Rodriguez說，他看到這個情況後感到很悲傷，他說匪徒不害怕任何人，不怕警察，因為他們不會得到懲罰。

匪徒最少偷了十塊鐵閘，包括兩道大閘門。

加州火車在去年安裝鐵閘，阻止露宿者闖入，每塊8尺的鐵閘門是400元。

加州火車的發言人說，這個問題在Alameda縣一再發生，現在加州火車將圍板焊接，希望可以防止匪徒盜竊。

Rodriguez說，過往匪徒也影響了他的業務，他為客戶做緊急清理的工作，由於治安惡劣的關係，他有一些員工辭職，並且不會在入夜時分來到工作地點。

最後Rodriguez希望警察和區內領袖可以改善治安，和確保市民的安全。

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